Partenariat – Valérie Verdier, PDG de l’IRD en prospection pour des partenariats au Maroc du 16 au 20 février

La Présidente-directrice générale de l’IRD Valérie Verdier, se déplacera du 16 au 20 février au Maroc pour échanger avec les principaux partenaires de l’IRD à Rabat, Marrakech et Ben Guérir et réaffirmer l’engagement dans la recherche, formation, innovation avec ses partenaires institutionnels au Maroc.

L’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) est un organisme public français dédié à la recherche scientifique dans les pays en développement, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il mène des études sur des thématiques variées comme le climat, la biodiversité, la santé, l’agriculture et les sciences sociales, en collaboration avec des institutions locales et internationales.

La Présidente-directrice sera accompagnée de Philippe Charvis, Directeur délégué à la science de l’IRD, et participera à différentes séquences, notamment au lancement du programme « Genrer les diagnostics éducatifs et professionnels depuis l’Afrique », selon un communiqué.

+ Dialoguer avec les autorités et les partenaires marocains +

Ce déplacement intervient suite à de précédents déplacements avec comme objectifs de :

– Renforcer les liens institutionnels et les partenariats existants. Rencontre notamment avec le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation, le Pr Azzedine El Midaoui, lundi 17 février, et échanges avec les principaux acteurs de l’écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de développement, dont le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Hicham El Habti et le président de l’Université Internationale de Rabat (UIR), Noureddine Mouaddib ;

– Renouveler les accords-cadres de coopération avec plusieurs partenaires majeurs de l’IRD au Maroc. Valérie Verdier rencontrera, lundi 17 février, la directrice du Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRST), et échangera notamment, durant son déplacement, avec les présidents de l’Université Mohammed-V de Rabat et de l’Université de Cadi Ayyad de Marrakech. Ces rencontres donneront lieu au renouvellement d’accords-cadres ;

– Participer, mardi 18 février, à la cérémonie de lancement du programme de recherche international et partenarial « Genrer les diagnostics éducatifs et professionnels au Maroc », coordonné la Faculté des Sciences de l’Education (FSE) de l’Université Mohammed-V de Rabat et l’IRD, co-financé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Rabat (programme FEF-R, 2024) et par l’Agence Universitaire de la Francophonie section Europe Occidental (AUF) (programme CO//ectif, 2024). Intervention de. Valérie Verdier lors de cet événement et signature d’une convention de partenariat scientifique ;

– Explorer de nouvelles opportunités de collaborations. L’objectif est de dialoguer avec les autorités et les partenaires marocains afin d’identifier de nouvelles opportunités de partenariat alignées avec les priorités de l’ESRI marocain.

+ Un partenariat scientifique +

Initiée dans les années 1960, la coopération de l’IRD avec le Maroc a démarré dans le champ des sciences du sol et de l’hydrologie pour s’ouvrir progressivement à d’autres disciplines comme la démographie, l’économie, l’océanographie ou encore l’agronomie.

La création d’une représentation IRD au Maroc au début des années 2000 a permis l’élargissement des partenariats et la mise en œuvre de programmes pluridisciplinaires co-construits avec les institutions académiques et de recherche qui permettent aujourd’hui d’aborder des thématiques qui sont à la fois stratégiques au regard de l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) et qui correspondent aux priorités définies par le Maroc dans le cadre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030).

Les principes généraux de ce partenariat scientifique ont été formalisés par un accord intergouvernemental sur les actions de coopération de l’IRD au Maroc signé en 2008 et régulièrement reconduit depuis.

Article19.ma