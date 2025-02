Crise – Face à la hausse des prix, le Japon débloque ses réserves stratégiques de riz

Le gouvernement japonais a annoncé vendredi qu’il allait débloquer ses réserves stratégiques de riz, destinées aux situations d’urgence, afin de stabiliser les prix de cet aliment de base, en forte hausse.

Au total, 210.000 tonnes de riz seront mises sur le marché, sur un stock total d’un million de tonnes, a déclaré le ministre de l’Agriculture, Taku Eto, lors d’une conférence de presse.

Qualifiant la récente envolée des prix de « hors norme », le ministre a exprimé l’espoir que cette première libération des stocks stratégiques, qui existent depuis 1995, permettra de ramener le marché à la normale.

+ Les prix du riz ont bondi de 64,5% sur un an +

La récolte 2023 (consommée l’an dernier) avait été pénalisée par de fortes chaleurs, réduisant l’offre. Et face à une demande plus forte et d’importantes perturbations des circuits commerciaux, le prix du riz a bondi à l’été 2024. L’envolée s’est poursuivie les mois suivants. En décembre, les prix du riz ont bondi de 64,5% sur un an, atteignant un record inédit depuis près d’un demi-siècle, selon des données officielles.

En février, le prix moyen au détail d’un sac de cinq kilos s’élevait à 3.688 yens (24,15 dollars), contre 2.023 yens (13,25 euros) un an plus tôt, selon une enquête gouvernementale.

Pour tenter de freiner cette flambée, le ministère de l’Agriculture a autorisé, mi-janvier, la vente de stocks issus des réserves gouvernementales, s’appuyant sur une nouvelle réglementation.

Auparavant, ces réserves stratégiques ne pouvaient être libérées qu’en cas de grave perte de récolte ou de catastrophe. Désormais, les nouvelles règles permettent d’y recourir lorsque la distribution de riz est jugée stagnante et peine à répondre à la demande des consommateurs.

Article19.ma