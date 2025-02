Innovation – DXC CDG inaugure son Centre d’excellence en Intelligence Artificielle

Le Centre d’Excellence en Intelligence Artificielle (AI CoE) de DXC CDG a été inauguré, jeudi à Salé, en tant que pôle stratégique d’innovation, en phase avec les ambitions du Maroc d’être un acteur clé de l’IA.

L’AI CoE de DXC CDG, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale « Maroc digital 2030 », ambitionne de développer et de déployer des solutions IA managées, sécurisées et performantes, porteuses de confiance, de résilience et de souveraineté.

A travers ce Centre, DXC CDG propose une offre IA intégrée de bout en bout, combinant robustesse technologique, sécurisation des données et cyber pratiques aux meilleurs standards, garantes de résilience et de souveraineté grâce à une IA de confiance.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Insertion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a estimé que les centres d’excellence, à l’instar du AI CoE de DXC CDG, jouent un rôle clé en termes d’offre de plateformes de services et de mise à niveau d’acteurs locaux.

Ces initiatives doivent s’inscrire dans une vision plus large, qui s’ouvre sur la société afin de créer les conditions d’un écosystème dynamique et inclusif, a-t-il ajouté, notant que le Maroc est appelé à investir davantage dans la formation et le développement des compétences pour mieux s’outiller face aux défis de l’IA.

+ « AI Movement » +

Pour sa part, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a mis en avant l’importance économique de l’IA, qui représente désormais 15% du PIB mondial et constitue un enjeu financier et économique majeur, avec des impacts globaux sur l’emploi, la société, la santé et l’agriculture.

Au Maroc, l’IA ne cesse de s’affirmer avec des initiatives comme le Centre international d’intelligence artificielle « AI Movement », relevant de l’UM6P, a-t-elle fait observer, ajoutant que le Royaume se positionne également comme un acteur clé en Afrique avec des initiatives telles que le consensus de Rabat et le Conseil de l’intelligence artificielle en Afrique.

De son côté, le Directeur général de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), le Général El Mostafa Rabii, a affirmé que l’essor de l’IA représente une avancée majeure, soulignant néanmoins les risques non négligeables de cette technologie en matière de cybersécurité.

Dans ce sens, il a mis en garde contre le danger d’altération des données d’apprentissage, qui pourrait fausser les résultats des modèles et compromettre leur fiabilité, notant l’impératif de s’appuyer sur des sociétés d’expertise à même de détecter ces attaques et de ré-entraîner les modèles en cas de besoin.

Il a également souligné l’importance de protéger les données utilisées par l’IA, car elles sont souvent sensibles et vulnérables aux cyberattaques, préconisant, dans ce sens, un chiffrement rigoureux, des contrôles d’accès stricts et la mise en place de comités d’IA au sein des différentes structures.

+ Cyber Defense Command Center +

Le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, a, quant à lui, souligné que cette initiative stratégique en faveur de l’innovation, de l’excellence et de la souveraineté digitale est une illustration éloquente du rôle de premier plan de DXC CDG dans l’essor digital du Maroc.

Il a ajouté que cette initiative fait partie des investissements de la CDG sur « des créneaux de très haute valeur ajoutée » qui visent à promouvoir la destination Maroc auprès des investisseurs étrangers.

Pour le Président de DXC Europe, Juan Parra, l’intelligence artificielle représente une révolution économique majeure, avec « des gagnants et des perdants » selon leur capacité à s’adapter.

Ainsi, l’inauguration d’un centre d’excellence en technologie au Maroc traduit une vision stratégique visant à positionner le pays parmi les leaders de cette transformation, a-t-il ajouté, soulignant que ce centre ne se limite pas à l’innovation technologique, mais génère également des opportunités d’emploi, attire les talents et stimule la croissance économique locale et l’attractivité du Maroc pour les investisseurs.

A cette occasion, le DXC CDG a dévoilé la dernière génération de son « Cyber Defense Command Center », un dispositif qui intègre l’IA pour protéger les systèmes critiques contre les cybermenaces et garantit une gestion sécurisée et intelligente des infrastructures stratégiques et sensibles.

