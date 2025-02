Insolite – Un jeune homme avalé puis recraché par une baleine à bosse au Chili

Incroyable mais vrai. Un jeune homme, qui faisait du rafting dans le sud du Chili, a été avalé par une baleine à bosse avant qu’il ne soit recraché pour raconter son histoire effrayante.

Selon des images tournées par son père, devenues virales sur toutes les plateformes et les télévisions de la région sud-américaine, Adrian Simancas (23 ans) a été happé pendant une dizaine de secondes par la bouche énorme du cétacé avant de réapparaître à la surface.

Les deux hommes faisaient du rafting dans la région de Punta Arena dans les eaux du célèbre détroit de Magellan (extrême sud du Chili) lorsque la baleine a tenté d’avaler le plus jeune d’entre eux.

+ « Je pensais que j’étais mort… » +

La vidéo amateur montre le moment où Adrian disparaît dans un tourbillon entre les mâchoires de la baleine puis resurgir au milieu des flots avec sa petite embarcation avant d’être secouru par son père.

« J’étais dans sa bouche », a raconté le jeune homme à la presse locale. « C’était inoubliable, poétique et revitalisant », ajoute-t-il, un brin ironique.

« Au début, je pensais que c’était une vague (…) j’ai vu quelque chose entre le bleu et le blanc se rapprocher de moi. Je pensais que j’étais mort parce qu’un animal m’avait mangé. Je pensais qu’il n’y avait plus rien à faire jusqu’à ce que le gilet me pousse vers le haut », détaille-t-il.

Après avoir été recraché par l’animal, Adrian a ressenti à nouveau la peur à la surface. « J’avais peur de couler à nouveau ou que la baleine se mette à sauter », se souvient-il.

Les deux hommes ont ensuite réussi à atteindre le rivage avant de ressentir des symptômes d’hypothermie.

Selon le National Geographic, la gorge des baleines à bosse est trop étroite pour qu’elles puissent avaler un être humain. Il n’est cependant pas rare qu’une personne soit accidentellement entraînée dans ses mâchoires lorsqu’elles ouvrent leur énorme bouche pour se nourrir de poissons ou d’autres organismes marins. Dans ce cas, la personne est généralement recrachée, car le mammifère ne peut pas l’ingérer.

Article19.ma