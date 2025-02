Agriculture – Le ministère de l’Agriculture tire la sonnette d’alarme, le cheptel a diminué de 38%

Le ministère de l’Agriculture vient de dévoiler, ce jeudi, dans un document que le secteur des productions animales et de l’élevage souffre “d’années successives de sécheresse”, ce qui a affecté le cheptel, selon les résultats préliminaires d’un recensement.

Ainsi, « il a été constaté que le nombre du cheptel national d’ovins et de caprins a diminué d’environ 38% par rapport au recensement de 2016 », lit-on dans ce document en langue arabe, et d’ajouter que « la baisse du cheptel a entraîné une pénurie de production de viande ».

Pour équilibrer les marchés de la viande, le gouvernement a pris plusieurs mesures dans le cadre de la loi de finances 2025, notamment la suspension des droits d’importation et des charges sur la taxe supplémentaire sur l’importation de vaches, moutons, chèvres, chameaux et viande rouge, affirme-t-on.

Au cours de l’année 2025, une augmentation du rythme des importations a été observée par rapport à 2024 dans la même période en raison de l’incapacité du cheptel national à répondre aux besoins du marché, les importations étant réalisées jusqu’à hier, précise-t-on.

La question qui se pose : face à cette situation catastrophique, doit-on nécessairement fêter Eid Al-Adha et sacrifier plus de six millions de bêtes en un jour?

Article19.ma