Emploi – Le gouvernement Akhannouch présente « un plan pour l’emploi » doté d’une enveloppe de 14 milliards DH

Le gouvernement vient de dévoiler un plan pour l’emploi qui allouera près de 14 milliards de dirhams pour l’année 2025, a indiqué ce jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que : « le projet de plan gouvernemental pour l’emploi, alloue une enveloppe exceptionnelle de 14 milliards de dirhams pour la seule année 2025. Il vise à faire face aux défis émergents sur le marché du travail, en relation avec les changements climatiques devenus structurels ».

« Le gouvernement a mené de larges consultations selon une approche participative qui a inclus les secteurs productifs et sociaux et les différentes activités, notamment le patronat à travers la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) », a ajouté Baitas.

+ Six mois de travaux pour l’identification des programmes +

Le porte-parole a également indiqué que « ces travaux, qui ont duré environ 6 mois, ont abouti à l’identification de programmes précis, concernant les axes de soutien à l’investissement, à travers :

1 – L’émission d’une nouvelle proposition gouvernementale, relative à l’encouragement des petites et moyennes entreprises à créer des opportunités d’emploi, en complément de la charte d’investissement tout en continuant à soutenir les grands investissements ».

2 – Le deuxième axe porte sur « la restructuration des programmes actifs d’emploi et leur élargissement à la catégorie des non-diplômés à travers une nouvelle offre gouvernementale qui concerne toutes les catégories de demandeurs d’emploi, à travers l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, et l’offre sera renforcée par un nouveau programme de formation par la progression professionnelle dans un ensemble de filières ».

3 – Le troisième axe est lié à « la présentation d’une nouvelle offre gouvernementale ciblant les habitants des zones rurales, notamment les petits agriculteurs et éleveurs, à travers des projets locaux générateurs de revenus et créateurs d’emplois ».

Article19.ma