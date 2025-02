Point de vue – Le Polisario, organisation terroriste au service des Mollahs de l’Iran et du Hezbollah

Par Dr Mohamed Chtatou

La classification du Front Polisario en tant qu’organisation terroriste fait l’objet d’un débat et varie selon les entités. A ce jour, le Front Polisario n’est pas officiellement désigné comme une organisation terroriste par les principaux organismes internationaux tels que les Nations Unies ou l’Union européenne.

Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant aux liens potentiels entre le Front Polisario et les activités terroristesdans les régions du Sahel et du Sahara. Notamment, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, un ancien combattant du Polisario, est devenu le fondateur de la province du Sahel de l’État islamique.

Ces dernières années, des attaques attribuées au Front Polisario ont été signalées, notamment un incident à Smara, qui a marqué une escalade significative dans le conflit. Cet événement a conduit à des discussions sur la désignation potentielle du Front Polisario en tant qu’organisation terroriste.

En outre, certaines analyses suggèrent que le Front Polisario a été impliqué dans des activités illicites, telles que le trafic d’armes et le soutien à des groupes terroristes dans la région.

Malgré ces préoccupations, le Front Polisario et ses partisans contestent les allégations de terrorisme, soutenant qu’ils sont un mouvement de libération légitime prônant l’autodétermination du peuple sahraoui. La communauté internationale reste divisée sur cette question et ne s’accorde pas à qualifier le Front Polisario d’organisation terroriste.

La situation reste complexe, avec des débats en cours et des perspectives divergentes sur les actions et les affiliations du groupe.

L’Iran et le Polisario

Depuis la victoire de la révolution islamique en Iran, Téhéran s’est rangé aux côtés du Front Polisario et de l’Algérie contre le Maroc dans l’affaire du conflit du Sahara occidental. La position iranienne peut être expliquée en disséquant les objectifs politiques, géopolitiques et de sphère d’influence de Téhéran. Téhéran utilise le Sahara occidental pour faire pression sur la position du Maroc à l’égard de l’Iran, soutenir l’Algérie et favoriser les activités africaines du Hezbollah et l’influence de Téhéran en Afrique du Nord.

Les tensions entre le Maroc et l’Iran sur le conflit du Sahara occidental se sont enflammées en mars 2017 lorsque les autorités marocaines ont arrêté le financier libanais du Hezbollah, Kassim Tajideen, à Casablanca, en route vers Beyrouth depuis la Guinée-Bissau. Selon le département du Trésor américain, Kassim Tajideen finançait le Hezbollah avec des liasses de billets pouvant atteindre 1 million de dollars. Après son arrestation, il a été extradé vers les États-Unis et poursuivi pour des accusations liées au terrorisme. L’arrestation de Tajideen a accru les tensions entre le Hezbollah et le Maroc, et certains observateurs affirment qu’elle a rapproché le Front Polisario et le Hezbollah. Leur relation directe semble avoir commencé en 2016 lorsque le Hezbollah a formé un comité au Liban pour soutenir le Front Polisario.

Le 1er mai 2018, le Maroc a rompu ses relations avec l’Iran. « Le Hezbollah a envoyé des responsables militaires au Polisario et a fourni au Front des armes et les a formés à la guerre urbaine », a déclaré le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita. Après que le Maroc a rompu ses liens avec l’Iran en 2018, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, a tweeté son soutien à l’action marocaine. En réponse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qasimi, a déclaré : « Bien sûr, l’action du Maroc a été menée à la demande de l’Arabie saoudite. »

En ce qui concerne les relations de l’Iran avec le Polisario, Safa Kasraoui écrit dans Morocco World News :

‘’ Des membres du Parlement britannique ont réitéré leurs inquiétudes quant à la collusion entre l’Iran et le Front Polisario. Plusieurs députés ont souligné l’importance d’une action commune de la communauté internationale pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité de la région sahélo-saharienne, qui est de plus en plus fragile.

Le député britannique James Dubbdrige a mis en garde le gouvernement contre l’implication de l’Iran dans la fourniture au Front Polisario d’équipements militaires, y compris des drones.

« Puis-je demander au ministre des affaires étrangères d’examiner les activités de l’Iran ailleurs ? Il a déjà mentionné la fourniture de drones russes. J’entends des rumeurs selon lesquelles l’Iran a également fourni des drones au Polisario dans le sud de l’Algérie, ce qui pourrait déstabiliser une paix très fragile avec les Marocains », a-t-il déclaré, faisant référence aux provinces méridionales du Maroc dans la région du Sahara occidental.

Il a également accusé l’Iran d’être impliqué dans différentes autres régions, dont le Tigré et le Sud-Soudan. En réponse aux rapports sur la présence de l’Iran en Afrique, le député britannique a déclaré que le régime iranien « déstabilise tout un continent pour en faire un levier de pouvoir politique ».

En réponse aux préoccupations des députés, le secrétaire d’État aux affaires étrangères, au Commonwealth et au développement des Nations unies, James Cleverly, a déclaré que les « activités malveillantes » de l’Iran « ne se limitent pas aux régions voisines ».’’

L’Iran renforce son influence en Afrique et compte utiliser l’Algérie comme base et le Polisario comme outil militaire

L’Iran s’est toujours efforcé de pénétrer en Afrique en soutenant les mouvements chiites afin d’étendre ses intérêts géopolitiques et naturels. Les ennemis régionaux de Téhéran considèrent les projets de l’Iran en Afrique comme une menace directe. L’Iran considère l’Afrique comme un lieu potentiel pour accroître la connectivité et réduire l’isolement diplomatique par le biais de ses piliers clés, le « regard vers l’Est » et le « tiers-mondisme ». L’Iran a étendu son influence dans de nombreux pays africains parce qu’ils partagent des idéologies anti-occidentales et anti-impérialistes. Un exemple de la diplomatie anti-occidentale de l’Iran est la visite du président iranien Ebrahim Raisi en Guinée-Bissau en août 2021, au cours de laquelle il a présenté la République islamique comme un « ami et un véritable partenaire » qui « recherche l’indépendance et le progrès des peuples du continent [africain] par le biais d’intérêts mutuels ».

Outre la recherche d’opportunités économiques telles que l’exportation de pétrole, l’offre d’incitations à l’exportation à une trentaine de pays et le commerce à grande échelle de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de fer, d’acier, de ciment et d’autres produits, l’Iran a soutenu idéologiquement divers groupes extrémistes chiites à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ibrahim El-Zakzaky, le chef du Mouvement islamique au Nigeria, a poursuivi ses objectifs islamistes au Nigeria après s’être rendu en Iran et avoir rencontré l’ayatollah Khomeini. Ses mouvements politiques ont abouti à une attaque de l’armée nigériane contre le groupe en 2015, qui a fait plus de 300 morts, et à l’arrestation de Zakzaky et de son épouse.

Les transferts d’armes de l’Iran par l’intermédiaire de divers groupes militaires africains ont conduit certains pays d’Afrique du Nord à s’opposer aux vues idéologiques et aux mouvements géopolitiques de Téhéran. On peut citer comme exemples les transferts d’armes via la Somalie aux Houthis au Yémen ou l’envoi de drones kamikazes au Front Polisario au Maroc. En raison de ces préoccupations, les ministres des affaires étrangères de la Ligue arabe ont pris des mesures coordonnées pour retirer les chaînes d’information et religieuses iraniennes arabophones Al-Alam et Al-Kawthar du satellite Badr en 2017.

L’examen des objectifs plus larges de l’Iran dans l’établissement d’une sphère d’influence géopolitique au Sahara occidental révèle ses motifs et actions plus spécifiques dans la région. Le soutien de l’Iran au Front Polisario est lié aux efforts de Téhéran pour lutter contre l’influence des États-Unis dans le golfe Persique et dans la région au sens large. Le soutien financier offert au Maroc par les États du CCG et le soutien de l’Iran au Front Polisario ont conduit le Maroc à s’opposer à l’Iran et à son agenda régional.

Au sujet de la collusion entre le Polisario et l’Iran/Hezbollah, Ici Beyrouth écrit :

‘’ Selon le quotidien allemand Die Welt, Israël se serait fait un ennemi supplémentaire avec l’engagement du Front Polisario aux côtés de l’Iran, du Hezbollah et du Hamas. La milice libanaise se rendrait en Algérie pour former les combattants du mouvement indépendantiste du Sahara occidental.

Le 1er mai 2018, le Maroc rompait ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusant Téhéran d’armer le Front Polisario, via son allié, le Hezbollah. «Le Maroc dispose de preuves irréfutables de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du Royaume», dénonçait Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères.

Un site marocain précisait que les experts militaires du Hezbollah apprenaient au Front Polisario à creuser des tunnels sous le dispositif de défense marocain…

L’information était aussitôt «fermement» démentie par l’Iran. De son côté, le Front Polisario parlait d’«accusationsinfondées» pour lesquelles «le Maroc n’a apporté aucune preuve», ajoutant que «le Polisario n’a jamais eu de relations militaires avec le Hezbollah et l’Iran. C’est un mensonge grotesque pour impliquer le Maghreb dans la crise du Moyen-Orient».

Mais, cette fois, c’est l’un des principaux quotidiens allemands, Die Welt, réputé pour son sérieux, qui a titré le 10 novembre dernier: «Comment l’Iran positionne un réseau terroriste mondial contre Israël». Le journal, qui disposerait d’informations provenant des services secrets, assure qu’une milice contre Israël serait en cours de formation au Sahara.’’

Ibrahim Ghali courtise l’Iran

Ibrahim Ghali, chef du Front Polisario, a envoyé une lettre de condoléances au président iranien Ibrahim Raisi, exprimant sa sympathie pour les événements terroristes qui ont eu lieu dans la province de Kerman.

M. Ghali a établi un lien entre cet événement et sa « guerre fantôme » contre le Maroc, soulignant la nécessité de la force et de la résistance contre les puissances de l’oppression et de la violence.

Le chef du Polisario a persisté à lier son groupe à la Palestine, en contradiction flagrante avec la réalité, même face à de sévères opérations militaires et à de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité depuis 2020.

Lors d’un incident terroriste, le Polisario a pris pour cible la ville marocaine de Smara, faisant un mort et trois blessés. Dans la ville d’Aousserd, un attentat a échoué.

Le front séparatiste tente d’entraîner le Maroc dans une confrontation militaire depuis la libération du poste frontière de Guerguerat. Depuis 1991, le Maroc est resté fidèle aux termes de l’accord de cessez-le-feu en vigueur.

La lettre susmentionnée révèle les efforts de Ghali pour obtenir une assistance militaire de l’Iran, ce qui est cohérent avec les comptes rendus précédents qui suggéraient que l’administration de Rabouni sollicitait des armements iraniens dans le cadre de la crise de Gaza.

Selon l’ancien dirigeant Al-Bashir Aldakhil, « les actions de Ghali indiquent les tendances suicidaires et la perte d’espoir du Front, en particulier à la suite de la crise de Guerguerat ».

Dans une déclaration à Hespress AR, Aldakhil a souligné que Ghali a déclaré une guerre unilatérale en 2020, sans résultat positif, et a critiqué son approche obstinée comme une continuation de la guerre par procuration.

Il a également expliqué que la situation est une question de négociation plutôt que de guerre, et que l’alignement de Ghali sur l’Iran signifie une alliance promouvant le terrorisme et la condamnation internationale pour le meurtre de personnes innocentes.

L’ancien dirigeant du Polisario a souligné que « Ghali, qui veut imiter la résistance palestinienne, ne sait pas que la différence entre les deux est profonde et claire », précisant que « le désir du Polisario d’obtenir des armes iraniennes n’est pas nouveau, et le message de Ghali n’en est qu’une nouvelle confirmation ».

Issam Laaroussi, spécialiste des questions politiques et de sécurité, a observé que le Polisario établissait fréquemment des comparaisons entre lui-même et la résistance palestinienne. Il y voit une ruse pour prouver que le Front reçoit un soutien militaire iranien.

M. Laaroussi a déclaré à Hespress AR que le Polisario recevait des armes et un entraînement de la part de groupes révolutionnaires iraniens, en particulier des Gardiens de la révolution, dans le cadre de leurs plans d’expansion en Afrique.

M. Laaroussi a souligné que même si les convictions idéologiques ne sont pas alignées sur celles du Hezbollah, l’Iran a trouvé un allié dans le Polisario, d’autant plus que la direction de Rabouni reste dans la sphère d’influence de l’Algérie.

Il a poursuivi en disant que la déclaration de Ghali confirme l’allégeance réaffirmée du Polisario à l’Iran et que leur statut est précaire, dépendant de l’Iran et d’autres alliés pour maintenir leur pouvoir dans la région.

Le Polisario a combattu les Syriens au nom du dictateur Bachar

De nouveaux rapports révèlent que le régime de Bachar el-Assad a servi de sanctuaire à des factions séparatistes, notamment au Front Polisario, qui revendique l’indépendance du sud du Maroc. Après l’effondrement du régime, ces révélations mettent en lumière les sombres tractations qui se cachent derrière les tactiques de survie d’Assad, ainsi que sa collaboration avec des groupes tels que le Front Polisario.

Depuis sa chute, des documents ont fait surface qui montrent des alliances secrètes entre la Syrie et des organisations séparatistes. Parmi les révélations les plus importantes, un document confidentiel, qui daterait de janvier 2012, fait état d’un accord secret entre la Syrie et le Front Polisario. Selon ce document, les membres du Polisario ont été formés par l’armée arabe syrienne.

Le document détaille également les communications entre le ministère algérien de la défense, le ministère syrien de la défense et les dirigeants du Polisario, qui ont abouti à un accord sur la formation de 120 combattants du Polisario. Ces stagiaires ont été répartis en quatre groupes, et certains hauts responsables du Polisario se sont même rendus à Beyrouth en décembre 2011 pour des consultations avec le Hezbollah, afin de coordonner les opérations de formation militaire en Syrie.

Bien que l’authenticité de ce document ne soit pas encore vérifiée, il suggère que les alliances du régime Assad s’étendent à des groupes qui contestent la souveraineté des pays voisins et déstabilisent la sécurité régionale.

Pour Adil Faouzi du journal électronique Morocco World News, ce n’est pas la première fois que le Polisario est impliqué dans des conflits dans d’autres régions du monde :

‘’ Ce n’est pas la première fois que le Front Polisario est impliqué dans des conflits régionaux. En 2011, les militants du groupe ont combattu aux côtés des forces de Kadhafi en Libye, mais leur soutien n’a pas empêché l’effondrement du régime. La Syrie reconnaît la « RASD » autoproclamée du groupe séparatiste depuis 1980.

L’incident rappelle la décision prise par le Maroc en 2018 de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran en raison du rôle joué par Téhéran dans l’armement et l’entraînement des militants du Polisario par l’intermédiaire du Hezbollah. Des sources diplomatiques ont constamment souligné le rôle de l’Algérie en tant que facilitateur dans cette alliance, fournissant le soutien opérationnel nécessaire entre le groupe séparatiste, le Hezbollah et l’Iran.

Ces développements ont renouvelé les appels à désigner le Front Polisario comme une organisation terroriste, en particulier en raison de ses liens documentés avec l’Iran et de ses activités militantes. Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025, qui a déjà reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, une telle désignation pourrait devenir plus probable.

La présence de militants du Polisario en Syrie souligne la stratégie plus large de l’Iran visant à étendre son influence dans la région du Maghreb. Les analystes de la sécurité suggèrent qu’en renforçant militairement le Polisario, Téhéran vise à créer une nouvelle zone d’instabilité, menaçant potentiellement la sécurité régionale au-delà de l’intégrité territoriale du Maroc.’’

La Syrie a soutenu la revendication d’indépendance du Polisario depuis les années 1970, mais la chute du régime d’Assad semble marquer la fin du soutien de la Syrie. Les analystes estiment que cela pourrait affaiblir la position du Polisario, qui perd son dernier allié important au Moyen-Orient. Des rapports suggèrent qu’après l’effondrement du régime d’Assad, des éléments du Polisario ont même combattu aux côtés des forces gouvernementales syriennes, renforçant ainsi leur rôle dans le conflit syrien.

Le Maroc souligne depuis longtemps les liens du Front Polisario avec l’Iran et le Hezbollah, notamment leur collaboration dans la formation des milices. En mai 2018, le Maroc a gelé ses liens diplomatiques avec l’Iran après des allégations selon lesquelles le Hezbollah avait entraîné les forces du Polisario. Bien que ces accusations aient été démenties par toutes les parties concernées, le Maroc a présenté des documents et des images satellite à l’appui de ses affirmations.

Alors que la Syrie est aux prises avec les conséquences du départ d’Assad, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’avenir de la région et sur le sort des groupes séparatistes tels que le Polisario. Sans le soutien du régime syrien, le Front Polisario pourrait voir son rôle diminuer au Moyen-Orient, mais son implication historique dans le terrorisme et la déstabilisation régionale reste une préoccupation importante.

Dans cette optique Atalayar éctit :

‘’ Avec la chute de Bachar Al-Assad en Syrie, le Front Polisario a perdu un allié important au Moyen-Orient. Le pays arabe était l’une des rares nations de la région – avec le Yémen et l’Iran – à reconnaître la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Les liens entre le régime syrien et le Polisario remontent à 1978, lorsque Hafez al-Assad a rejoint un front arabe appelé « Steadfastness », lancé à Tripoli à l’initiative de Mouammar Kadhafi. Depuis, Damas apporte un soutien diplomatique et logistique à la milice sahraouie, également soutenue par l’Algérie.

Le dernier contact officiel entre le Polisario et le régime syrien a eu lieu en octobre 2023 à Genève, lorsque l’ambassadeur syrien en Suisse a reçu un membre du Polisario. Damas a également facilité l’organisation par le Polisario, via une formation libanaise, d’une conférence sur la Palestine.

En échange de ce soutien, le Polisario a envoyé ses combattants se battre aux côtés des forces du régime, dont une trentaine ont été arrêtés à Alep par les forces de l’opposition ces derniers jours. Un document trouvé au siège des services de renseignement syriens confirme la présence de 150 soldats du Polisario dans le pays.

En plus de soutenir les forces d’Al-Assad, ces miliciens se trouvaient également sur le territoire syrien pour recevoir un entraînement militaire de la part de groupes armés iraniens, comme le rapporte Yabiladi.

« Ils étaient sous la supervision du conseiller militaire iranien Borhashmi, qui a été tué, et recevaient un entraînement militaire avant leur retour prévu à Tindouf pour utiliser ces expériences dans des opérations contre les territoires marocains », a déclaré l’ancien député irakien Omar Abdul Sattar, qui note qu’après avoir suivi un entraînement spécial avec des conseillers militaires iraniens dans les camps de Tindouf, “ils sont entrés en Syrie il y a plusieurs mois en utilisant des passeports algériens”.

L’ambassadeur d’Algérie en Syrie, Kamel Bouchama, n’a pas admis la présence de membres du Polisario munis de passeports algériens, bien qu’il tente de les libérer par le biais d’une médiation turque, compte tenu de l’influence d’Ankara sur certains groupes d’opposition syriens.’’

Le mot de fin

La connexion documentée du Polisario avec des organisations terroristes complique encore les choses. En 2017, les responsables marocains de la sécurité ont identifié 100 membres du Polisario qui avaient rejoint ISIS, y compris Adnan Abu Al Walid, l’un des militants ISIS les plus recherchés. Cette connexion souligne le rôle du Polisario en tant que force déstabilisatrice dans la région, avec des préoccupations croissantes quant à la poursuite de ses activités.

En effet Atalayar affirme que des experts allemands mettent en garde contre les liens entre le Polisario et le terrorisme sahélien et saharien :

‘’La situation dans les camps de Tindouf, outre sa complexité intrinsèque sur le plan humanitaire, est troublée par les intentions inquiétantes du Front Polisario. A la situation déjà compliquée des camps s’ajoute la volonté de recruter de nouvelles recrues à des fins terroristes, ce que révèlent des experts allemands dans un rapport publié par le média ARD. Ils désignent les camps de la région algérienne de Tindouf comme une cible pour les groupes radicaux du Sahel et du Maghreb afin de diffuser leurs idées et de recruter de nouveaux membres pour leurs organisations.

Les informations publiées par les médias allemands désignent directement l’un des hommes forts du Front Polisario, Ismail Ahmed. Lié à ISIS en Afrique et collaborateur important dans le recrutement de nouveaux membres par le biais de forums Internet, Ismail n’est pas inconnu de la justice espagnole. Fin mai, l’Audience nationale de Madrid l’a condamné à deux ans de prison – en plus de cinq ans de mise à l’épreuve – pour « radicalisation », entre autres chefs d’accusation. Récemment, il a été vu dans des vidéos de propagande dans lesquelles il envoyait des messages tels que : « Mon chemin est le Coran, qui est mon épée, c’est le même chemin que j’ai parcouru dans le passé, et c’est le même chemin que j’ai parcouru dans le passé ».’’

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou : @Ayurinu

