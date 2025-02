Infrastructure – Pose d’une passerelle piéton au PK 86 au niveau de l’autoroute de contournement de Casablanca (ADM)

Dans le cadre des travaux de réaménagement du nœud de Sidi Maarouf, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca qu’une passerelle piéton sera posée au niveau du PK86 (entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), pendant la nuit du jeudi à 22h00 jusqu’au vendredi à 6h00.



Dans un communiqué, l’ADM précise que la circulation sera, par conséquent, suspendue provisoirement entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), comme suit :

– Dans le sens Mohammedia – Casablanca à partir de 22h du 13/02 jusqu’à 06h du matin du 14/02.

– Dans le sens Casablanca – Mohammedia à partir de 02h jusqu’à 03h du matin du 14/02.

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit :

-Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart) et d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute Casablanca – Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.

-Les usagers en provenance de Rabat et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute de contournement de Casablanca via l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart) et d’emprunter le Boulevard El Hachemi El Filali.

-Les usagers en provenance de Rabat et à destination de El Jadida sont priés de quitter l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart) et d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.

-Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Rabat sont priés de quitter l’autoroute Casablanca – Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville Verte et d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart).

-Les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Rabat sont priés d’emprunter le Boulevard El Hachemi El Filali pour rejoindre l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart).

-Les usagers en provenance de El Jadida et à destination de Rabat sont priés d’emprunter l’autoroute Casablanca – Berrechid jusqu’à l’échangeur de la Ville Verte et d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart).

L’ADM procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Article19.ma