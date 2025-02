Politique – La Chambre des représentants clôture la première session de l’année législative 2024-2025

La Chambre des représentants a clôturé, mardi, la première session de l’année législative 2024-2025.

Dans une allocution de circonstance, le président de la Chambre, Rachid Talbi Alami, a souligné que les travaux de cette session ont été placés sous le signe de la poursuite de la consolidation de la position du Maroc en tant que puissance émergente et pays attractif à tous les niveaux, sous le leadership sage et perspicace de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance de la vigilance et la mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour relever les défis majeurs au premier rang desquels la défense de l’intégrité territoriale, rappelant que le Souverain avait souligné que « la prochaine étape exige de tous un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position de notre pays » et qu' »il importe de continuer à plaider la justesse de notre Cause et à contrecarrer les manœuvres des adversaires ».

M. Talbi Alami a, également, relevé que la Chambre veille à concrétiser cette vision à travers les missions qui lui sont dévolues, notamment dans le cadre de ses actions au niveau international, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral.

Partant de l’attachement du Royaume à sa profondeur africaine, la Chambre des représentants accorde une importance capitale au renforcement des liens de coopération fructueuse avec les parlements du continent, a-t-il enchaîné, rappelant que nombre de délégations parlementaires ont été reçues au niveau de la chambre.

+ « Déclaration de Rabat » +

Les efforts de la Chambre des représentants sur le front africain ont été couronnés par l’accueil de la réunion des présidents des parlements africains atlantiques, le 6 courant, dans le cadre du soutien parlementaire au Processus des États Africains Atlantiques (PEAA), considéré comme l’une des initiatives créatives et authentiques de Sa Majesté le Roi, a-t-il ajouté.

Il a précisé que les riches discussions ayant marqué cette réunion ont été couronnées par la « Déclaration de Rabat » dans laquelle les parlements participants ont affirmé leur engagement à accompagner ce processus afin de créer un réseau parlementaire dédié à cet effet.

Ce conclave parlementaire a été une occasion au cours duquel les chefs des parlements frères et chefs de délégations ont salué les initiatives de Sa Majesté le Roi pour le développement et la prospérité de l’Afrique, tout en faisant part de leur disposition à les appuyer aux niveaux national, continental et international.

A cet égard, M. Talbi Alami a fait savoir que la Chambre des représentants abritera les 20 et 21 février, à l’initiative de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, une réunion des commissions chargées des affaires étrangères au sein des parlements nationaux africains afin d’échanger les points de vue et les expertises entre les responsables de ces commissions au service des causes de l’Afrique.

Rappelant la position géopolitique du Maroc et son histoire séculaire d’ouverture sur l’ensemble des espaces géopolitiques, M. Talbi Alami a souligné que la Cambre des représentants a continué à consolider ses relations avec de nombreux parlements du continent européen, notant que la session d’automne a été marquée par l’accord avec la Présidente du Parlement européen en vue d’amorcer une nouvelle page dans les relations entre les deux institutions, basée sur le respect mutuel, l’équilibre, le respect de l’intégrité territoriale du Royaume, de ses institutions et des intérêts des deux parties.

+ Une présence effective dans la région de l’Asie du Sud-est +

Sur un autre registre, M. Talbi Alami a relevé que le Parlement marocain a consolidé son statut de partenaire de la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, notant que ce statut dont il jouit depuis 2011, a évolué, après évaluation, en accordant à l’institution législative marocaine de nouveaux droits importants, auprès de cette Assemblée, à partir de janvier 2025.

Il a cité, dans ce sens, le droit de la section nationale à soumettre des propositions et des recommandations, et à solliciter l’ouverture d’un débat sur des questions d’actualité, outre l’élaboration de rapports à caractère exploratoire.

Parallèlement aux progrès enregistrés dans les relations avec les pays européens sur le plan multilatéral, a ajouté M.Talbi Alami, le dialogue et la coopération bilatérale avec les instituions législatives se sont poursuivis, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi selon laquelle « le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, et l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats que le Royaume établit ».

Dans le même sillage, la Chambre des représentants a poursuivi la consolidation de ses relations avec les parlements des pays d’Amérique Latine, conformément aux intérêts communs, à la vision des relations internationales et à l’héritage culturel ibéro-méditerranéen, unissant les deux parties, a affirmé M.Talbi Alami.

A cet égard, il a rappelé que le Parlement marocain a accueilli le Congrès du futur les 17 et 18 décembre 2024, organisé en coopération avec le Parlement chilien, qui a été couronné par une déclaration « que nous considérons comme un document crucial pour aborder les questions vitales liées à l’avenir de l’humanité, telles que les déséquilibres climatiques, l’intelligence artificielle, l’éducation et la formation ».

M. Talbi Alami a, par ailleurs, souligné que la Chambre des représentants a maintenu sa présence effective dans la région de l’Asie du Sud-est notamment à travers son adhésion à l’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est en tant qu’observateur, sa participation aux forums accueillis par les pays de la région et l’échange des visites entre les responsables politiques des institutions parlementaires.

