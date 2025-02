Indice de corruption 2024 – Le Maroc est à la 99ème place au classement de Transparency en perdant un point

Transparency Maroc a dévoilé lors d’une conférence de presse organisée ce mardi à Rabat, le nouveau classement du Maroc pour l’année 2024, qui a obtenu un score de 37, perdant ainsi un point et se classe 99ème perdant deux places par rapport à 2023.

« Ces résultats montrent de manière répétitive et confirmative que le Maroc souffre d’une corruption systémique qui nécessite des réformes structurelles sérieuses », soulignant que « malheureusement ce n’est pas la direction qui est prise pour s’y attaquer, surtout que la volonté politique effective fait défaut », affirme Transparency.

+ « La corruption garde un caractère endémique » +

Pour rappel, Transparency Maroc suit, présente et alerte sur les résultats du Maroc dans les indicateurs mondiaux qui mesurent la situation de la corruption et de la gouvernance depuis la fin des années 90 du 20ème siècle.

En 2012, le Maroc était classé 88ème, il a fluctué à la hausse et à la baisse et son meilleur classement a été enregistré en 2018 (73ème) avec un score de 43. Depuis, il n’a fait que reculer de 5 points et de 26 places entre 2018 et 2024 dans le classement mondial.

« Sur cette longue période depuis 2012, la corruption garde un caractère endémique et rien de sérieux n’est fait pour la changer ! », affirme les membres de Transparency Maroc.

Il est à noter que pour la 7ème année consécutive, le Danemark a obtenu le score le plus élevé de l’IPC (90) suivi par la Finlande (88) et Singapour (84). Les scores les plus bas, en 2024, sont souvent attribués aux pays qualifiés de fragiles et ceux qui sont en conflits comme le Soudan du Sud (8), la Somalie (9), la Syrie (12), le Liban (13) et le Yémen.

Article19.ma