Analyse – Pas un jour sans que le monde n’entende parler de Donald Trump… (Média)

Les Américains pourraient passer des semaines sans remarquer Joe Biden. Mais en quelques semaines seulement, Donald Trump s’est fait, de manière très intentionnelle, le président omniprésent.

Il n’y a pas d’événement plus important dans le calendrier culturel américain. Le Super Bowl est tout. Et donc, profitant de l’instant, comme il l’a fait à chaque instant des dernières semaines, Donald Trump était là à la Nouvelle-Orléans – la première fois qu’un président en exercice assistait à cette pièce maîtresse du sport, selon Sky News.

Mais si l’optique était le jeu, la nouvelle est arrivée pendant le voyage. De nombreux gros titres ont été générés lors d’une autre conférence de presse impromptue à bord d’Air Force One.

Sur Gaza, sur les tarifs douaniers, sur Poutine, le président a fait les gros titres. Mais il y avait autre chose qu’il voulait faire avant.

Alors qu’Air Force One traversait l’espace aérien international au-dessus du golfe du Mexique, il a signé une « proclamation présidentielle » renommant les eaux situées sous le golfe d’Amérique.

Trump signe un décret pour la « Journée du golfe d’Amérique »

D’un coup de feutre présidentiel, il a réécrit la carte et modifié la géographie – en tout cas dans son orbite.

+ Trump veut acheter la bande de Gaza +

Puis est arrivée une vague de vraies nouvelles, dont une qui pourrait réellement changer la géographie.

Sur Gaza, il a redoublé d’efforts pour revendiquer la propriété de la bande, mais cette fois en affirmant qu’il l’« achèterait ».

« Nous sommes déterminés à acheter et à posséder Gaza », a-t-il déclaré.

On ne sait pas à qui il achèterait le terrain qui n’est de toute façon pas à vendre. Et pour la reconstruction, sa vision a changé : il veut que d’autres fassent le travail.

« Pour ce qui est de la reconstruction, nous pouvons le donner à d’autres États du Moyen-Orient pour qu’ils en construisent des sections, d’autres personnes peuvent le faire sous nos auspices, mais nous sommes déterminés à le posséder, à le prendre… »

Et sur un autre registre, il y a eu une grande annonce sur les droits de douane : 25 % sur l’acier et l’aluminium, à l’échelle mondiale. C’est une énorme nouvelle.

Lors de sa dernière présidence, il a imposé 25 % sur l’acier et 10 % sur l’aluminium, mais a ensuite accordé des dérogations aux deux plus gros importateurs, le Mexique et le Canada. Pas cette fois-ci, semble-t-il, du moins pour l’instant.

Et concernant les conversations avec le président russe Vladimir Poutine, il n’a pas voulu donner de détails sur la date à laquelle ces conversations ont eu lieu.

Poussé à dire si une conversation avait eu lieu depuis qu’il est devenu président ou si elle avait eu lieu avant, il a déclaré : « J’en ai marre. Disons simplement que j’en ai marre. Et je m’attends à avoir de nombreuses autres conversations. »

+ Le roi Abdallah bientôt à Washington +

Le président n’est pas resté jusqu’à la fin du Super Bowl. Il était de retour à la Maison Blanche d’où une autre semaine dramatique de nouvelles et de changements devrait certainement émerger.

Aujourd’hui, ce seront les annonces de tarifs douaniers. Mardi, le roi Abdallah de Jordanie sera à Washington pour dire au président, vraisemblablement, à quel point il est en désaccord avec ses plans pour Gaza et qu’il n’autorisera pas la relocalisation des Palestiniens.

Mercredi, attendez-vous à plus de la part d’Elon Musk et de sa politique d’efficacité gouvernementale qui consiste à réduire les dépenses des ministères.

Et à la fin de la semaine, l’attention se portera sur l’Ukraine.

À la Conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président JD Vance dirigera la délégation américaine alors que les dirigeants occidentaux attendent avec impatience le plan du président Trump. (Sky News)

