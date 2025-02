Partenariat – Madrid : « Les enjeux sécuritaires et la migration » au cœur des discussions de Laftit avec son homologue espagnol

Communiqué: « Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, ont tenu ce lundi 10 février 2025, à Madrid, une réunion de travail placée sous le signe d’un dialogue approfondi sur des thématiques d’intérêt commun.

À cette occasion, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l’excellence du partenariat qui unit les deux nations, fruit des relations d’amitié sincères et de respect mutuel entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, et Sa Majesté le Roi Don Felipe VI, ainsi que les deux Familles Royales.

Ce partenariat a bénéficié d’un élan stratégique renouvelé grâce à la feuille de route ambitieuse et durable adoptée le 7 avril 2022, à l’issue des entretiens entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président du gouvernement espagnol, Monsieur Pedro Sánchez, et dont la mise en œuvre se poursuit avec détermination.

Abordant les enjeux sécuritaires partagés, les deux responsables ont souligné la richesse et la fluidité de la coopération bilatérale en la matière. Ils ont mis en avant les résultats significatifs obtenus, notamment dans la prévention des entreprises criminelles et terroristes menaçant les deux rives de la Méditerranée.

En ce sens, ils ont convenu de renforcer davantage les capacités d’anticipation, la coordination opérationnelle et les mécanismes d’échange d’informations et d’expertise.

+Échange sur la coordination autour de l’organisation de la Coupe du Monde 2030+

S’agissant de la question migratoire, les deux ministres ont rappelé l’importance de la solidarité active entre leurs pays respectifs dans la lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. Ils ont mis en exergue la convergence de leurs approches visant à encourager des flux migratoires réguliers et organisés, vecteurs de rapprochement entre les peuples et de renforcement des liens civilisationnels. Ils ont également salué les initiatives concrètes et intégrées menées dans le cadre du Groupe Migratoire Mixte Permanent (GMMP), qui occupe une place centrale dans cette coopération.

Les deux ministres se sont en outre réjouis du succès de l’opération Marhaba/Transit 2024, avant d’échanger sur les préparatifs pour l’édition de l’année 2025. Cette opération exemplaire s’illustre comme un modèle de coopération harmonieuse entre les institutions des deux pays. À cet égard, ils ont tenu à saluer le rôle déterminant joué par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la réussite de cette opération.

En ce qui concerne la gestion des grands événements internationaux, les deux responsables ont échangé sur la coordination autour de l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Ils ont souligné l’importance d’optimiser les synergies entre les trois pays organisateurs afin de garantir la réussite de cet événement planétaire sur tous les plans.

Par ailleurs, les deux ministres ont salué l’esprit de solidarité et d’engagement qui unit les peuples marocain et espagnol, récemment illustré par l’envoi d’équipes de secours et d’intervention espagnoles à la suite du séisme d’Al Haouz et marocaines lors des intempéries ayant affecté la Communauté

valencienne. »

Article19.ma