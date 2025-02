Littérature – Des auteurs marocains raflent 9 distinctions au Prix Doha du livre arabe

Neuf auteurs et chercheurs marocains ont raflé, samedi à Doha, neuf distinctions lors de la première édition du Prix Doha du livre arabe.

Ainsi, dans la catégorie du « Livre individuel », domaine de connaissance « Etudes linguistiques et littéraires », la première place est revenue à Abderrahmane Boudraa, alors que Mohamed Ghalim s’est classé troisième.

Pour le domaine de connaissance des « Sciences historiques », de la même catégorie, Younes El Mrabet a remporté la deuxième place, alors que Mohammed Sadki s’est aussi classé deuxième dans le domaine des « Etudes sociales et philosophiques », suivi par Youssef Tibes en troisième place.

+ Plus de 1.261 candidatures +

S’agissant du domaine des « Sciences sociales », Abdelkader Merzak a remporté la deuxième place, au même titre que le chercheur Elhassan Chahid dans le domaine des « Sciences de la Charia et les études islamiques ».

Concernant la seconde catégorie relative à « La réalisation », elle a été remportée par Ahmed El Moutaouakil pour le domaine des linguistiques, et Ibrahim Elkadiri pour le domaine de l’histoire.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur exécutif du Prix Doha du livre arabe, Abdelouahed Alami, a indiqué que le nombre important de distinctions décernés aux auteurs et chercheurs marocains lors de cette édition n’est pas surprenant eu égard au sérieux et à la crédibilité de leurs travaux et ouvrages de recherche.

L’actuelle édition du Prix a attiré quelque 1.261 candidatures provenant de 35 pays, qui ont été évaluées par des universitaires spécialisés au Qatar et dans plusieurs pays arabes.

Le Prix Doha du livre arabe vise à promouvoir et enrichir la culture et la bibliothèque arabes, en mettant à l’honneur les meilleures productions et publications.

Article19.ma