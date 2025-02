Hôtellerie – Lancement d’une opération d’extension de l’hôtel Fairmont Royal Palm Marrakech

Le groupe Beachcomber Resorts & Hotels et Yamed Investment Management viennent d’annoncer une opération de « sale-and-lease back » de l’hôtel Fairmont Royal Palm Marrakech associée à un nouveau programme d’investissement en vue de son extension.

New Mauritius Hotels Limited, groupe mauricien d’hôtellerie de luxe opérant sous le nom Beachcomber Resorts & Hotels(le « Groupe Beachcomber ») et Yamed Investment Management, filiale de Yamed Group spécialisée dans la gestion d’actifs et d’investissements immobiliers pour compte propre et pour compte de tiers, ont dévoilé la conclusion d’un accord de partenariat portant sur le complexe hôtelier Fairmont Royal Palm Marrakech, selon un communiqué rendu public ce vendredi.

+ Un nouvel hôtel de luxe de 150 clés +

Aux termes de cet accord, deux opérations auront lieu :

1. Opération de « Sale and Lease Back » : l’hôtel existant Fairmont Royal Palm Marrakech (hôtel de 134 clés actuellement détenu par une entité du Groupe Beachcomber et opéré sous la marque Fairmont) sera apporté à un OPCI, dans lequel le Groupe Beachcomberconservera une participation de 49%, les 51% restantsétant détenu par un fonds d’investissement (le « Fonds Yamed ») structuré et conseillé par Yamed Investment Management.

2. Nouveau programme d’investissement: le Fonds Yamed, Groupe Beachcomber et Domaine Palm Marrakech (« DPM »), une filiale du groupe mauricien Semaris Ltd, apporteront conjointement (selon une répartition 51% Fonds Yamed, 40% Groupe Beachcomber et 9% DPM) les fonds nécessaires à une opération d’extension du complexe existant en vue du développement d’un nouvel hôtel de luxe de 150 clés adjacent à l’hôtel existant.

+ Les deux hôtels seront opérés par Fairmont Hotels and Resorts +

Ce partenariat stratégique entre les deux groupes permettra au Groupe Beachcomber de capitaliser sur la croissance rapide du secteur touristique marocain et de s’appuyer sur les expertises du Groupe Yamed dans les domaines de la conception et du développement de projets immobiliers, de la structuration et la gestion de véhicules d’investissement immobiliers, ainsi quedans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Il permettra à Yamed Investment Management de poursuivre sa stratégie de diversification de son portefeuille et d’accroitre le montant de ses fonds sous gestion à travers ces investissements dans des actifs hôteliers « prime » à la notoriété et au positionnement exceptionnels.

L’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles et notamment à l’approbation des autorités règlementaires compétentes.

Article19.ma