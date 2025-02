Tourisme – Lancement de la formation des guides de tourisme au Maroc

Le bulletin officiel vient de publier les modalités du programme de renforcement des capacités des guides de tourisme, l’arrêté ministériel constitue une avancée majeure et un tournant important pour une expérience touristique plus riche.

Cette initiative permettra désormais aux guides de tourisme de suivre une formation déployée en mode distanciel ou présentiel. La digitalisation de la formation, accessible via la plateforme https://tourisme.academy/ , offre un parcours flexible et adapté aux contraintes professionnelles des guides de tourisme.

Il est à noter qu’un guide d’utilisation complet accompagnera les apprenants pour une expérience d’apprentissage optimale, selon un communiqué.

Ce programme de formation constitue un levier de différenciation crucial, dans un marché touristique de plus en plus compétitif, où l’authenticité et la qualité de service deviennent des critères déterminants.

Il permet aux guides de tourisme d’enrichir leurs compétences en matière de médiation culturelle, de gestion de groupe, et de nouvelles technologies, tout en s’adaptant aux tendances émergentes du tourisme durable et expérientiel.

Les modalités d’inscription seront prochainement communiquées sur le site du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire : https://mtaess.gov.ma/fr/.

Cette formation répond aux nouveaux enjeux du secteur touristique marocain qui, avec plus de 17,4 millions en 2024, requière des professionnels hautement qualifiés.

Les guides de tourisme occupent une importance stratégique dans l’industrie touristique. Ils accompagnent les touristes au Maroc et influencent directement leur expérience. Leur expertise permet non seulement de valoriser le patrimoine historique millénaire du Maroc, mais contribue aussi à générer des retombées économiques.

