Culture – L’ICESCO dévoile les lauréats du concours de photographie «Le patrimoine de Marrakech vu par les jeunes »

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé, jeudi, les noms des lauréats de son concours de photographie « Le patrimoine de Marrakech vu par les jeunes ».

L’ICESCO a précisé que ce concours, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique au titre de l’année 2024, vise à sensibiliser à l’importance de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la ville ocre et à encourager les jeunes du monde islamique et au-delà à mettre en valeur leurs talents et leur créativité en matière de documentation du patrimoine culturel.

+ Les prix du concours répartis en deux sections +

Les lauréats ont été sélectionnés selon des critères d’évaluation établis par une commission, composé d’experts en photographie et en préservation et valorisation du patrimoine, indique un communiqué publié par l’Organisation, ajoutant que les prix du concours ont été répartis en deux sections, à savoir le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel.

Dans la première section, dédiée au patrimoine culturel matériel, six lauréats ont été retenus, dont Achraf Rouad qui a décroché la première place, Mohamed Amine El Kabbouri et Khadija El Amrich, respectivement à la 2e et 3e place. Trois prix d’encouragement ont également été attribués à Jouayria Idzem, Youssef Jeghnane El Idrissi et Khaoula Lamine.

Concernant la deuxième section, dédiée au patrimoine culturel immatériel, cinq lauréats ont été primés, dont Jamal Jalal, en première place, Hiba Ait El Ghessal et Mustapha Oussi, classés respectivement en deuxième et troisième position. Deux prix d’encouragement ont également été attribués à Amira Adil et Mohamed Ait Ouznag.

Article19.ma