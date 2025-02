Transport aérien – Jet2 lance deux nouvelles liaisons aériennes vers le Maroc

La compagnie aérienne britannique Jet2 a annoncé, ce jeudi, le lancement de deux nouvelles liaisons vers le Maroc qui s’ajouteront à son programme de l’hiver 2025/26, en partance de Bournemouth et Leeds vers Agadir et Marrakech, respectivement.

Cette décision fait suite à la « demande continue de vacances balnéaires et d’escapades urbaines au Maroc », précisant qu’elle opèrera désormais vers le Maroc à partir de huit aéroports au Royaume-Uni, annonce un communiqué.

Steve Heapy, PDG de Jet2.com et Jet2holidays, a déclaré que : « Nous avons enregistré une réponse phénoménale depuis le lancement de notre programme pour le Maroc, avec des clients et des agences de voyage indépendantes qui ont saisi l’occasion de réserver nos vols à destination d’Agadir et de Marrakech ».

Article19.ma