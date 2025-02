Sécheresse – Le gouvernement Akhannouch prend des mesures urgentes face à la faible récolte prévue en 2025 (Officiel)

Le Conseil de gouvernement présidé par M. Aziz Akhannouch, réuni ce jeudi à Rabat, a pris des mesures urgentes face à la faible récolte prévue en 2025, et a discuté un ensemble de projets de textes juridiques.

M. Ahmed Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a présenté lors de cette réunion un exposé sur » la situation et le déroulement de la campagne agricole 2024-2025 « , soulignant que la campagne agricole actuelle a été caractérisée par une faible pluviométrie par rapport à la moyenne nationale des 30 dernières années.

Le ministre a déclaré que le ministère avait pris une série de mesures et de procédures pour soutenir et accompagner les agriculteurs, notamment la fourniture et le soutien de semences sélectionnées pour les céréales d’automne pour un montant d’environ 1,3 million de quintaux, et la fourniture et le soutien d’engrais azotés pour un montant d’environ 200 mille tonnes.

Un programme global a également été élaboré pour soutenir le secteur de la production animale qui comprend ; la nutrition animale, en fournissant des aliments enrichis aux éleveurs ; un cadre technique pour améliorer la productivité des ovins et des caprins à moyen terme ; santé animale ; agriculture solidaire orientée vers l’élevage ; et un soutien à la conservation des femelles afin de rétablir le troupeau.

+ La propagation de la Rougeole +

Le Conseil a suivit un exposé du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui sur » la propagation de la Rougeole (Bouhamroun) et les mesures gouvernementales prises pour la contenir « .

Cet exposé a englobé les mesures prises par le gouvernement pour contenir la maladie, M. Tahraoui a précisé que ce plan porte sur l’extension de la campagne nationale de vaccination ainsi que le rattrapage vaccinal, ce qui a permis de vérifier le statut vaccinal de plus de 8,88 millions d’enfants âgés de moins de 18 ans.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a également souligné que le ministère a renforcé les capacités de surveillance épidémiologique en intensifiant la surveillance sanitaire, tout en assurant le déploiement d’équipes d’intervention rapide dans les zones les plus touchées, en plus de fournir les médicaments et fournitures médicales nécessaires pour assurer les soins urgents aux cas enregistrés.

Egalement, le ministère a lancé des campagnes de sensibilisation et de sensibilisation au niveau national, dans le but d’augmenter la demande de vaccination, en plus d’activer un ensemble de partenariats avec divers acteurs du secteur de la santé pour assurer une réponse globale et efficace.

+ Adoption de deux projets de décret +

Par la suite, le Conseil de Gouvernement a adopté le projet de décret n° 2.25.61 portant sur la délimitation des périmètres de protection rapprochés ou éloignés autour des installations de captage d’eau pour l’alimentation publique, présenté par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ce projet intervient en application des dispositions de l’article 50 de la loi n° 36.15 relative à l’eau, qui prévoit la création de périmètres de protection autour des installations d’approvisionnement en eau destinées à l’alimentation publique, telles que les sources, les puits, les forages, les récupérateurs d’eau de pluie, les réservoirs de barrages et les installations d’injection dont l’eau est destinée à l’alimentation humaine.

Des périmètres de protection directe sont également créés autour des puits et forages artésiens, ainsi que des puits et canaux d’irrigation à usage public. Ces périmètres sont considérés comme faisant partie du domaine public hydrique, conformément à l’article 5 de la loi n° 36.15 relative à l’eau.

Le Conseil de Gouvernement a ensuite discuté et approuvé le projet de décret n° 2.25.62 relatif aux conditions et procédures de détermination des circuits de conservation et d’interdiction, et d’octroi de licences et de privilèges à l’intérieur de leurs frontières, en tenant compte des observations soulevées, présentées également par M. Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau.

+ Nominations +

Le Conseil de gouvernement a conclu ses travaux en discutant et en approuvant les propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ont été nommés :

• M. Talal Jennan, Directeur dues Ressources Humaines ;

• M. Hassan Boukili, Directeur de l’Union africaine et des organisations régionales africaines ;

Au niveau du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Éducation Préscolaire et des Sports – Secteur de l’Éducation Nationale et de l’Éducation Préscolaire, nommer :

• M. Mohamed Dib, Directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de la région Casablanca-Settat ;

• M. Mohamed Ouaj, Directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la région Rabat-Salé-Kénitra ;

• M. Abdelmoumen Talib, Directeur Général de l’Organisation de la Vie Scolaire.

