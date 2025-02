Actualité – Le CNDH salue l’adoption par la Commission permanente arabe pour les droits de l’Homme des recommandations soumises par le Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a salué l’adoption par la Commission permanente arabe pour les droits de l’Homme (PAHRC), lors de sa 55e session tenue au Koweït, des recommandations soumises par le Maroc.

Ces recommandations concernent le renforcement de la coopération entre les États arabes dans le domaine de la protection juridique et institutionnelle de la famille, outre certaines questions émergentes relatives aux droits de l’Homme, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

+ Observateur indépendant +

Le CNDH avait précédemment appelé la PAHRC à inclure ces questions émergentes dans son plan d’action, notamment l’intelligence artificielle et les droits de l’Homme et l’entrepreneuriat et les droits de l’Homme, a rappelé la même source.

Le Conseil a relevé, en outre, qu’il avait précédemment soumis un mémorandum à la PAHRC concernant l’inscription de la question de l’égalité et de la parité à son ordre du jour (janvier 2022), en plus d’un mémorandum explicatif soumis au cours de la même période portant sur les questions émergentes dans le domaine des droits de l’Homme.

Le Conseil, représenté par Mohamed Sabri, conseiller au cabinet de la présidente du CNDH, prend part à la 55e session de la PAHRC (4 et 5 février) à l’invitation du secrétariat général de la Ligue des États Arabes, en qualité d’observateur indépendant auprès de la Commission permanente arabe pour les droits de l’Homme.

Article19.ma