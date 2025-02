Actualité – L’ambassade des États-Unis annonce la suspension temporaire des services de visa

L’Ambassade des États-Unis au Maroc a annoncé la suspension temporaire de son service de visa en raison d’un changement de système jusqu’au samedi 8 février, où l’ambassade reprendra ses services avec des changements de procédure.

« Cette interruption concerne les dépôts de demandes, les paiements et les services des centres d’appels. Dès la réouverture, les demandeurs devront s’adapter à un nouveau système de gestion des profils et seront tenus de s’inscrire à nouveau en ligne via le site www.ustraveldocs.com », déclare un communiqué de l’ambassade.

Ce changement de système concerne en effet, la page de connexion, le profil et les pages de prise de rendez-vous. Le nouveau système de visa va adopter alors une nouvelle apparence, annonce l’ambassade.

+ Une modernisation du service +

Cette mise à jour du système de gestion des visas s’inscrit dans une démarche globale d’optimisation et de sécurisation des données administratives, elle vise à offrir à terme une meilleure accessibilité et une plus grande fluidité dans le traitement des demandes.

Pour les personnes ayant payé leurs frais avant le 3 février sans les avoir encore associés à leur profil, ils pourront les récupérer via le nouveau système, en entrant leur numéro de référence et la date de transaction.

Cependant, le centre d’appels ne sera pas en mesure d’assister les usagers sur cette procédure, rendant indispensable la conservation des justificatifs. Les demandeurs dont l’entretien est prévu entre le 5 et le 7 février pourraient également connaître des retards dans la restitution de leur passeport.

Malgré cette suspension partielle, certaines procédures demeureront disponibles, les dossiers relevant d’une dispense d’entretien ou nécessitant des documents additionnels pourront toujours être soumis via le point de dépôt habituel. De plus, la récupération des passeports via les services de messagerie ne sera pas affectée.

Article19.ma