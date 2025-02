Polémique – La ministre israélienne du transport dans l’œil du cyclone à cause de son séjour dans un « somptueux » hôtel à Marrakech

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev séjournera dans un palace super cher à Marrakech, lors de sa participer à la quatrième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui se tiendra dans le royaume les 18 et 19 février 2025.

Le ministère des Transports avait sollicité l’approbation d’un financement de l’État israélien pour l’hébergement de la ministre des Transports Miri Regev, du directeur général de son ministère, Moshe Ben Zaken, et de son assistant personnel, au prestigieux hôtel Four Seasons pendant le séjour de la mission au Maroc, où le prix d’une suite à l’hôtel varie entre 1 200 et 3 700 euros, un voyage qui coûtera plus d’un demi-million de shekels, selon la chaîne israélienne i24news.tv.

+ Le nom du palace en question n’a pas été révélé +

Le cabinet de la ministre a déclaré que « la ministre a été invité aux frais du gouvernement marocain à un forfait d’accueil qui comprenait un hôtel, comme les autres ministres participants. Cependant, en raison de restrictions de sécurité, le gouvernement marocain a choisi d’autres hôtels pour la ministre et la délégation israélienne qui l’accompagnait ».

Ajoutant que : « Toutes les questions supplémentaires concernant les coûts de sécurité sont la responsabilité du cabinet du Premier ministre. Toutes les autres allégations sont fausses et incorrectes. »

Pour rappel, le Maroc organise à Marrakech sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la quatrième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à partir du 18 février, une édition qui s’inscrit dans la continuité des trois conférences précédentes organisées à Moscou en 2009, à Brasilia en 2015 et à Stockholm en 2020.

L’objectif de cette conférence est de dresser un bilan-étape des progrès accomplis durant le premier quinquennat de la mise en œuvre du Plan Mondial pour la sécurité routière 2021-2030.

Article19.ma