Chemins de fer – Le groupe français Colas va exécuter 3 contrats de 340 millions d’euros pour le compte de l’ONCF

Le groupe Colas, filiale du géant groupe français Bouygues, par l’intermédiaire de deux de ses filiales, a remporté trois contrats majeurs de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) pour le développement de la ligne à grande vitesse Kénitra – Marrakech, a-t-on appris ce mercredi.

En janvier dernier, l’ONCF, l’établissement public marocain responsable de l’exploitation du réseau ferroviaire du pays, a attribué trois lots au groupe Colas pour un montant total de 430 millions d’euros.

Voici les détails des contrats aux firmes spécialisées :

– – GTR (Les Grands Travaux Routiers, filiale marocaine de Colas) a été sélectionnée pour le lot n°3 des travaux de génie civil (180 M€). Les travaux, qui s’étendront sur près de 40 kilomètres, incluront des prestations de terrassement, d’ouvrages d’art courants ainsi que la construction de cinq ponts. La livraison de ce projet est prévue pour fin 2027.

– – Colas Rail réalisera le lot Nord, comprenant la conception et la construction de voies, caténaires et sous-stations (200 M€). Cette filiale ferroviaire exécutera également le lot n°2 des travaux de superstructure et de génie civil sur des voies en exploitation (50 M€).

Les travaux, réalisés en partenariat avec SETEC, incluront des prestations de voies ferrées, de caténaires, de bases travaux, de sous-stations électriques et de génie civil sur un tronçon grande vitesse de 346 km en voie simple et de 112 km en voie simple sur le réseau régional.

La livraison de ces travaux est prévue pour 2028.

« Après avoir réalisé les travaux de voie et de caténaire de la première LGV du Maroc, la ligne Tanger-Kénitra, entre 2014 et 2018, Colas Rail est fier de continuer à développer les lignes à grande vitesse au Maroc », a déclaré à la presse Hervé Le Joliff, Président de Colas Rail.

Situés entre Kénitra et Casablanca, ces chantiers s’inscrivent dans la continuité de la LGV Nord reliant Tanger à Kénitra. Ils visent à étendre le réseau ferroviaire jusqu’à Marrakech avec des infrastructures de haut niveau, en prévision de l’accueil de la Coupe du Monde 2030.

