Musique – Jazzablanca 2025 dévoile la première partie de sa programmation exceptionnelle

Entre légendes de la musique, superstars et musiciens prodiges, la 18ème édition du festival Jazzablanca, prévue du 3 au 12 juillet à Casablanca, promet une programmation exceptionnelle.

Selon les organisateurs, la programmation de cette année incarne la promesse d’une 18è édition riche, rythmée par de belles expériences et des rencontres musicales mémorables, puisque cette édition inaugure une nouvelle ère dans l’histoire de Jazzablanca, qui s’étendra sur 10 jours.

Avec cette nouvelle dynamique, Jazzablanca permettra au public de vivre une atmosphère effervescente avec des concerts événements (durant les trois premières et trois dernières soirées du festival), ainsi qu’une ambiance plus intimiste en semaine pour explorer des sonorités singulières.

Ainsi, du jeudi 3 juillet au samedi 5 juillet, le festival s’ouvrira avec du jazz énergique, de la soul émotive et du funk intemporel, relève le communiqué, notant que des performances inédites sont au programme sur les scènes Casa Anfa et la Scène 21.

+ Une performance exclusive de Hindi Zahra +

En effet, la formation El Comité ouvrira le festival, sur la Scène 21, avec un jazz fluide et des mélodies afro-cubaines bouillonnantes. Sur la scène Casa Anfa, Hindi Zahra reviendra à Jazzablanca pour une performance exclusive, où elle présentera son dernier album.

La soirée d’ouverture de Jazzablanca sera encore plus exceptionnelle avec la présence de la légende britannique Seal. Avec son timbre de voix, reconnaissable entre tous, son charisme inégalé et ses chansons intemporelles, « Kiss from a Rose », « Crazy », ou « Prayer for the Dying », Seal offrira un concert fort en émotions.

Vendredi 4 juillet, c’est le prodige polonais de la guitare, Marcin, qui lance la soirée sur la Scène 21. Sur la scène Casa Anfa, direction le Brésil avec Seu Jorge, icône de la samba moderne. La soirée se poursuivra avec les rythmes funk des légendaires Kool & The Gang.

Samedi 5 juillet, la présence des Black Eyed Peas sur la scène Casa Anfa marquera un tournant majeur pour Jazzablanca. Les Black Eyed Peas ont redéfini les codes de la pop avec des tubes interplanétaires tels que « I Gotta Feeling » et « Where Is The Love ». Ils promettent un show grandiose de son et de lumière.

Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet, la Scène 21 offrira une programmation éclectique, avec un total de huit formations, pour une expérience sonore pleine de contrastes et de découvertes, dans l’ambiance conviviale du Village. Aïta Mon Amour célèbrera le chant de l’aïta avec un dialogue entre tradition marocaine et influences électroniques contemporaines.

+ Une programmation audacieuse +

Mardi 8 juillet, le groove londonien du groupe Waaju rencontrera l’univers gnaoua du maâlem Majid Bekkas pour une fusion vibrante et colorée. Le même soir, Ezra Collective électrisera la scène avec son jazz puissant, teinté d’afrobeat et de hip-hop.

Du jeudi 10 au samedi 12 juillet, la Scène Casa Anfa sera de retour, avec la Scène 21, pour une célébration sonore haute en énergie et en émotions, avec le pianiste et compositeur palestinien Faraj Suleiman et son Jazz Quintet qui fusionne les mélodies du Levant et des harmonies sophistiquées.

Vendredi 11 juillet, Ibrahim Maalouf, artiste fidèle de Jazzablanca, sera de retour avec son projet « The Trumpets of Michel-Ange », offrant à nouveau une performance époustouflante.

Le samedi 12 juillet, la formation afro-rock légendaire de la République Démocratique du Congo, Jupiter & Okwess entamera la soirée de clôture du festival sur la Scène 21. Enfin, c’est l’une des figures de la scène américaine qui clôturera la 18ème édition de Jazzablanca, à savoir Macklemore qui se produira pour la première fois au Maroc.

Avec cette première annonce d’artistes, Jazzablanca affirme son ambition : offrir une programmation audacieuse, avec différentes ambiances et styles, ouverte sur le monde et toujours en quête d’émotions pures, soulignent les organisateurs.

