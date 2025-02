Tourisme – Environ 32 millions de passagers en 2024 (Aéroports du Maroc)

Les aéroports du Maroc ont accueilli au cours de l’année 2024 près de 32 millions de passagers, a indiqué, lundi, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Kayouh a souligné que les aéroports du Royaume devraient accueillir environ 60 millions de passagers d’ici 2030 et 90 millions à l’horizon de 2035.

Le transport aérien interne vise essentiellement à relier les 12 régions du Royaume et à encourager le transport entre les aéroports et les villes, a-t-il précisé, notant qu’un système de soutien a été mis en place en vue d’offrir des tarifs préférentiels aux passagers.

+ Signature de six accords +

En vertu de l’accord de partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des finances, les conseils régionaux concernés et la compagnie Royal Air Maroc (RAM), il a été procédé à la signature de six accords concernant les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Drâa-Tafilalet, l’Oriental et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, a-t-il expliqué.

Selon le ministre, il s’agit des lignes reliant Casablanca à Dakhla (14 vols hebdomadaires), Casablanca-Laâyoune (14 vols hebdomadaires), Rabat-Laâyoune (2 vols par semaine), Agadir-Laâyoune-Dakhla (4 vols hebdomadaires), Casablanca-Guelmim-Tan Tan (5 vols hebdomadaires), Casablanca-Guelmim, (2 vols par semaine), et Casablanca-Errachidia (7 vols par semaine).

Il s’agit également des lignes reliant Rabat à Errachidia (2 vols par semaine), Casablanca-Ouarzazate (4 vols hebdomadaires), Casablanca-Ouarzazate-Zagora (3 vols hebdomadaires), Casablanca-Oujda (14 vols hebdomadaires), Casablanca-Nador (4 vols hebdomadaires), Casablanca-Tétouan-Al Hoceïma (2 vols par semaine), et Tanger-Al Hoceïma (2 vols par semaine).

+ Ouverture du transport aérien intérieur aux compagnies étrangères +

A cet égard, le ministère prend à sa charge le tiers du montant de soutien accordé à ces plans qui s’élève à 60 millions de DH, a relevé M. Kayouh, faisant savoir que ces accords ont permis à la RAM de transporter environ 2.284.000 passagers.

Il a, également, indiqué que la compagnie privé (Air Arabia) a lancé des lignes reliant Rabat à Agadir à raison de 7 vols hebdomadaires, Agadir à Tanger (3 vols par semaine), Agadir-Fès (2 vols par semaine), Tanger-Nador (lancé depuis 15 jours /2 vols par semaine) et Dakhla-Marrakech (2 vols par semaine), notant que le soutien alloué par le ministère dans ce cadre s’élève à 20 millions de DH. Cette compagne a transporté environ 364.000 passagers, a-t-il poursuivi.

En outre, le ministre a expliqué que le transport aérien interne a été renforcé avec des lignes en dehors de l’axe de Casablanca dans le cadre de l’ouverture du secteur du transport aérien intérieur face aux compagnies étrangères « Open Sky », à travers la compagnie « Ryanair ».

Dans ce sens, 14 vols ont été programmés concernant 11 lignes aériennes reliant 9 aéroports marocains depuis mars 2024, notamment Marrakech-Fès (4 vols hebdomadaires), Marrakech-Tanger (3 vols hebdomadaires), Marrakech-Errachidia (2 vols par semaine), Marrakech-Tétouan (2 vols), Agadir-Fès (2 vols), Agadir-Oujda (2 vols hebdomadaires), Agadir-Tanger (2 vols par semaine), Tanger-Oujda (3 vols), et Tanger-Essaouira (2 vols par semaine), a-t-il détaillé.

Article19.ma