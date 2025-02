Sport – La 8è édition de « Ice Swim in Morocco » rassemble 16 pays en février au lac Aguelmam Azegza

C’est officiel. La 8-ème édition de l »‘Ice Swim in Morocco » est prévue le 8 février dans un bassin flottant sur le lac d’Aguelmam Azegza, près de Khenifra.

À noter, cet Aguelmam Azegza,

(lac vert en tamazight) est un lac naturel enclavé et occupant une zone dépressive d’une profondeur de 26m, il est entouré de reliefs calcaires.

Cette édition comprend six distances de nage allant de 50 m à 1000 m dans une eau entre 5 et 6 degrés, selon les organisateurs.

Et outre le Maroc, cet évènement connaitra la participation de l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse, la France, l’Italie, le Danemark, l’Uruguay, la Pologne, le Mexique, la Malaisie, l’Australie, la Bulgarie, la Belgique et l’Argentine, ajoute la même source, précisant que des relais 4×50 m mixte et 4×100 m par pays sont programmés comme nouveautés de la 8-ème édition.

+ Le 1er et le seul lac marocain à arborer le label Pavillon Bleu +

L »‘Ice Swim in Morocco » repose sur des piliers fondamentaux, notamment la promotion de l’éco-tourisme responsable, poursuit le communiqué, notant que « le lac d’Aguelmam Azegza est le premier et le seul lac marocain à arborer le label Pavillon Bleu, garantissant un respect de l’environnement et une gestion durable ».

Il s’agit également, précise-t-on de même source, de faire connaître la région au niveau mondial, relevant que l »‘Ice Swim in Morocco a été classé parmi les 100 meilleurs événements mondiaux de natation en eau libre par la World Open Water Swimming Association en 2022″.

La doyenne de l’événement, Pénélope Armstrong (États-Unis), âgée de 80 ans, participera également à cette édition qui s’annonce passionnante, aux côtés d’autres personnalités marocaines qui viendront non seulement assister à l’événement, mais y participer, conclut le communiqué des organisateurs.

