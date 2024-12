Vidéo – In fine, Bachar Al-Assad s’est réfugié à Moscou, après 24 ans de pouvoir absolu en Syrie

Le président syrien déchu, Bachar al-Assad est à Moscou, ont confirmé les médias d’État russes. Lui et des membres de sa famille sont arrivés dans la capitale russe dimanche, a indiqué une source du Kremlin à l’agence de presse TASS.

« Bachar Al-Assad et des membres de sa famille sont arrivés à Moscou. La Russie leur a accordé l’asile pour des raisons humanitaires », a précisé la même source.

Bachar Al-Assad a quitté la capitale syrienne, Damas, après la chute de son gouvernement, à la suite d’une offensive éclair menée par des forces anti-régime à travers le pays, mettant ainsi fin à ses 24 ans de pouvoir.

+ La foule a saccagé les résidences présidentielles +

Rappelons que Bachar al-Assad a quitté ses fonctions dimanche après la chute de son gouvernement à la suite d’une offensive éclair des rebels islamistes. Alors qu’il prenait la fuite, des Syriens ont célébré dans les rues et saccagé les résidences présidentielles, selon Sky News.

Après l’annonce de sa fuite, sa localisation, ainsi que celle de son épouse Asma et de leurs deux enfants, était initialement inconnue.

Par ailleurs, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des familles pillant joyeusement les palais présidentiels à Damas, certaines prenant des selfies dans ces décors luxueux, tandis que des milliers de personnes célébraient dans les rues.

Des bâtiments proches des palais, abritant des voitures de luxe supposées appartenir à l’ancien président, ont également été envahis. Des vidéos montraient des gens conduisant dans un garage entouré de voitures de sport rouges et de 4×4 imposants.

+ Un petit enfant parmi des dizaines de prisonnières dans les geôles de Bachar +

Des milliers de Syriens, en voiture et à pied, se sont également rassemblés sur une place principale de Damas pour réclamer la liberté. Dans la ville clé de Homs, dont les rebelles se sont emparés après seulement une journée de combats, des milliers d’autres ont envahi les rues après le retrait de l’armée, dansant et scandant « Assad est parti, Homs est libre » et « Vive la Syrie et à bas Bachar al-Assad ».

Des m foules ont renversé plusieurs statues de l’ancien président Hafez al-Assad à travers la Syrie, alors que les forces rebelles déclarent la fin du régime de Bachar al-Assad.

L’aéroport international de Damas a été abandonné et les rebelles ont déclaré avoir pénétré dans la tristement célèbre prison militaire de Saydnaya, au nord de la capitale, où des groupes de défense des droits de l’homme affirment que des milliers de Syriens ont été torturés et tués par le régime d’Assad.

Une vidéo circulant sur Internet montre des rebelles en train d’ouvrir des cellules et de libérer des dizaines de prisonnières, qui semblaient choquées et confuses. Au moins un petit enfant était visible parmi elles.

