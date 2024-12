Justice – L’actrice Karima Gouit condamnée à 2 mois de prison pour « outrage à un agent d’autorité » à Marrakech (Médias)

Folie des grandeurs ? Et pour cause, il ne s’agit pas ici du célèbre film comique de Gérard Oury de 1971), avec les célèbres acteurs Louis de Funès et Yves Montand, mais de l’actrice marocaine Karima Gouit. Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné cette dernière à deux mois de prison ferme et une amende à titre de dommages et intérêts de l’ordre de 5.000 dirhams.

Selon le journal Assabah, le verdict est tombé, la semaine dernière, au moment où Karima Gouit, qui est également mannequin et chanteuse, participait au Festival international du film de Marrakech.

D’ailleurs, elle n’a pas eu froid aux yeux de poser devant les caméras du Festival et faire de l’esprit devant les journalistes, affirme-t-on.

L’affaire remonte à un incident survenu en avril dernier à l’aéroport international Marrakech-Menara, lorsque la police de l’aéroport a arrêté Karima Gouit pour «outrage à un fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions», affirme le site Le360.ma.

L’incident était sur le point de tourner à l’agression physique de ce dernier, au cours d’une scène inhabituelle, dans un aéroport, qui a nécessité l’arrivée de renforts au milieu de la foule, composée de plusieurs touristes étrangers et de passagers marocains, souligne la même source.

L’artiste a comparu devant le parquet le 18 avril 2024, puis a été présentée à la justice le 2 mai suivant, mais avait été libérée après s’être acquittée d’une caution.

Pour rappel, l’article 263 du Code pénal, une peine d’emprisonnement allant d’un mois à un an et une amende allant de 250 à 5.000 dirhams est prévue pour quiconque insulte un membre du corps judiciaire, un fonctionnaire public ou un agent d’autorité en exercice de ses fonctions.

Le mannequin, qui est native de Marrakech, avait dans un premier temps démenti toute poursuite judiciaire à son encontre, ajoute la même source.

De toute façon, l’affaire est toujours en Justice…

