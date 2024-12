Débat – “Seafood 4 Africa 2024” forum démarre ses travaux à Dakhla

Le coup d’envoi du forum africain de l’industrie de la pêche et de l’aquaculture “Seafood 4 Africa 2024”, a été donné mercredi à Dakhla, en présence d’une pléiade d’acteurs du secteur halieutique africain.

Organisé par la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Secrétariat d’Etat chargé de la pêche maritime, ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Secrétariat d’Etat chargé du commerce extérieur, ce forum de trois jours, s’inscrit dans le cadre de la promotion du secteur des industries de la pêche pour la période 2024-2026.

Il vise principalement à renforcer la croissance économique, le progrès social et la valorisation des produits de la mer dans le cadre de la durabilité, dans son sens large, par l’innovation, la bonne gouvernance, l’accélération du commerce intra-Africains, le développement de l’aquaculture et la décarbonation.

Article19.ma