Crise politique – Le président sud-coréen Yoon annule la loi martiale après que les députés l’ont défié

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré mercredi qu’il lèverait une loi martiale surprise qu’il avait imposée seulement quelques heures auparavant, revenant sur une confrontation avec le parlement qui avait fermement rejeté sa tentative d’interdire les activités politiques et de censurer les médias.

Dans la plus grande crise politique qu’ait connue la Corée du Sud depuis des décennies, Yoon a choqué la nation en déclarant la loi martiale mardi soir, invoquant la nécessité de contrer des “forces anti-étatiques” parmi ses opposants politiques nationaux. Mais les parlementaires indignés ont rejeté le décret à l’unanimité. L’agence de presse Yonhap a rapporté que le cabinet avait convenu tôt mercredi de mettre fin à la loi martiale.

Des manifestants devant l’Assemblée nationale ont applaudi et crié : “Nous avons gagné !” tandis qu’un manifestant frappait sur un tambour.

Le principal parti d’opposition, le Parti démocratique, a exigé que Yoon, en fonction depuis 2022, démissionne ou fasse face à une procédure de destitution.

« Même si la loi martiale est levée, il ne pourra pas échapper aux accusations de trahison. Toute la nation a clairement vu que le président Yoon n’était plus en mesure de diriger le pays normalement. Il devrait démissionner », a déclaré Park Chan-dae, un député senior du Parti démocratique, dans un communiqué.

« La Corée du Sud a évité de justesse une catastrophe, mais le président Yoon pourrait s’être tiré une balle dans le pied », a déclaré Danny Russel, vice-président du think tank Asia Society Policy Institute, basé aux États-Unis.

La monnaie sud-coréenne, le won, qui avait atteint son niveau le plus bas depuis deux ans face au dollar, s’est légèrement redressée après l’annonce de Yoon, tandis que les fonds négociés en bourse liés aux actions sud-coréennes ont également réduit leurs pertes.

La déclaration surprise de loi martiale par Yoon, qu’il a présentée comme une mesure contre ses adversaires politiques, a été rejetée par 190 parlementaires. Même son propre parti l’a exhorté à lever le décret. Selon la loi sud-coréenne, le président doit immédiatement lever la loi martiale si le parlement l’exige par un vote majoritaire.

La crise dans ce pays démocratique depuis les années 1980, allié des États-Unis et grande puissance économique en Asie, a provoqué une alerte internationale.

Après l’annonce de la loi martiale dans une allocution télévisée, l’armée sud-coréenne avait déclaré que les activités du parlement et des partis politiques seraient interdites et que les médias et éditeurs seraient sous le contrôle du commandement de la loi martiale.

Des troupes casquées ont brièvement tenté d’entrer dans le bâtiment du parlement. Des assistants parlementaires ont été vus essayant de repousser les soldats en utilisant des extincteurs.

La Maison Blanche s’est dite satisfaite du recul de Yoon.

« Nous sommes soulagés que le président Yoon soit revenu sur sa déclaration préoccupante de loi martiale et ait respecté le vote de l’Assemblée nationale pour y mettre fin », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

Plus tôt, le secrétaire d’État adjoint américain Kurt Campbell avait exprimé sa “profonde inquiétude” face à la situation en Corée du Sud, où quelque 28 500 soldats américains sont stationnés pour contrer la menace nucléaire nord-coréenne.

Yoon n’a cité aucune menace spécifique venant du Nord, se concentrant plutôt sur ses opposants politiques nationaux. C’est la première fois depuis 1980 que la loi martiale est déclarée en Corée du Sud.

Russel, ancien diplomate américain pour l’Asie sous la présidence de Barack Obama, a estimé que la Corée du Sud pourrait maintenant se diriger vers des élections anticipées.

« L’incertitude politique et les conflits internes en Corée du Sud ne jouent pas en notre faveur. Mais ces incertitudes sont favorables à la Corée du Nord, qui se frotte probablement les mains de satisfaction », a-t-il déclaré.

Yoon, ancien procureur, avait remporté en 2022 la présidentielle la plus serrée de l’histoire sud-coréenne. Il avait capitalisé sur un mécontentement généralisé concernant les politiques économiques, les scandales et les tensions autour des questions de genre, dans le but de remodeler l’avenir politique de la quatrième plus grande économie d’Asie.

Cependant, sa popularité a chuté, avec des taux d’approbation stagnants autour de 20 % depuis des mois. Son Parti du pouvoir du peuple a subi une défaite écrasante aux élections législatives d’avril dernier, perdant le contrôle de l’assemblée au profit des partis d’opposition, qui ont remporté près des deux tiers des sièges.

Depuis la fondation de la république en 1948, la loi martiale a été déclarée plus d’une douzaine de fois en Corée du Sud.

En 1980, un groupe d’officiers militaires dirigé par Chun Doo-hwan avait forcé le président de l’époque, Choi Kyu-hah, à proclamer la loi martiale pour réprimer les appels de l’opposition, des travailleurs et des étudiants en faveur du rétablissement d’un gouvernement démocratique.

