Banking – Le groupe Saham finalise l’acquisition de la SGMB et lancera bientôt une OPA des actions Eqdom

C’est du domaine public. Saham Finances a finalisé l’acquisition auprès de Société Générale S.A de 57,67% du capital social et des droits de vote de Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et de La Marocaine Vie conformément aux accords signés le 11 avril 2024», annonce le groupe Saham dans un communiqué.

Et d’une pierre deux coups : après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires, Saham Finances, SGMB et Investima déposeront bientôt une offre publique d’achat (OPA) des actions Eqdom.

La date de cette OPA qui se fera sur la Bourse de Casablanca, sans nul doute, n’a pas été dévoilée.

À noter qu’en contrepartie de 745 millions d’euros, le groupe Saham a repris la totalité des activités opérées par Société Générale Maroc, ainsi que celles de la compagnie d’assurance La Marocaine Vie, que la Société Générale détenait via sa filiale d’assurance Sogécap.

Moulay Hafid Elalamy (MHE), “the successful businessman” marrakechi et ancien ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et l’Économie numéro signale ainsi son retour dans le monde très concurrentiel de la finance et de la banque, après son retrait en 2018 du secteur des assurances.

À cette époque, MHE a cèdé sa firme Saham Assurance au groupe sud-africain Sanlam pour $1.0 milliard rubis sur l’ongle, une opération qui a fait de lui beaucoup de jaloux, dit-on.

Article19.ma