Kiosk – Coopération militaire : depuis le Maroc, les États-Unis envoient des messages forts à Alger

« Les États-Unis d’Amérique viennent de réaffirmer et de souligner une nouvelle fois la solidité du partenariat et de la coopération militaire avec le Maroc, en envoyant des messages clairs et forts à l’Algérie», écrit Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 3 décembre.

En plus de ces messages adressés à Alger, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, «d’autres messages expliquent la profondeur des relations entre les États-Unis et le Maroc, leur engagement de consolider la sécurité et la stabilité dans la région, et la réussite de Rabat à lier ses intérêts avec ceux des grandes puissances».

Dans ce sillage, indique le quotidien, «dès que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a révélé au Parlement que le régime algérien cherchait une escalade et une confrontation avec le Maroc, le Département de la Défense des États-Unis a annoncé des manœuvres militaires conjointes avec les Forces royales air (FRA)».

Trois jours après, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, «le 22 novembre, deux bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress de l’US Air Force ont décollé de RAF Fairford, une base de la Royal Air Force située dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, pour une mission de formation conjointe avec les Forces royales air (FRA)».

Le quotidien précise que «les bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress, escortés par des avions de chasse F-16 des Forces royales air (FRA), ont procédé à une simulation de soutien et de dissuasion par des largages de bombes dans les environs de la ville de Tan-Tan dans le sud du Royaume».

Cette opération s’inscrit dans la cadre la coopération militaire solide entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique, qui comprend plusieurs exercices et manœuvres militaires.

Al Ahdath Al Maghribia rappelle qu’«une délégation des Forces Armées Royales (FAR) conduite par le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant de la Zone Sud, a effectué une visite à bord du porte-avions USS Harry S. Truman, en Méditerranée, au large de la ville d’Al Hoceïma».

À son arrivée à bord, indique la même source, «la délégation des FAR a été accueillie par le Contre-Amiral Sean R. Bailey, Commandant le 8e Groupe Aéronaval, et le Capitaine de Vaisseau, Dave Snowden, Commandant le porte-avions USS Truman».

À bord du porte-avions sur lequel le drapeau marocain a été hissé à cette occasion, des explications portant notamment sur les missions du Groupe Aéronaval et ses capacités d’actions ont été fournies à la délégation des FAR.

Source : Le360.ma

Article19.ma