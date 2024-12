Théâtre – Que dira-t-on de vous à votre mort ?

Les journalistes, les amis ou les faux-amis, que diront-ils ?

Nabyl Lahlou a préféré en parler lui-même, parler de sa vie, de ses réussites, de ses échecs, de ses frustrations, de ses amours, de sa famille… et cela lui va si bien !

Quelle ingéniosité de se rendre hommage avant de partir ! Quelle ingéniosité de ne pas laisser ceux qui ne viennent plus le voir sur scène parler de lui après sa mort en créant lui même ce spectacle où Nabyl Lahlou raconte Nabyl Lahlou.

Demain, Nabyl Lahlou présentera à nouveau ce spectacle, et si c’était le dernier ? J’ose l’écrire car il a l’humilité d’en parler lui-même, aussi difficile que cela puisse être, nous sommes tous égaux face à la mort mais nous pouvons choisir comment partir, et c’est ce qu’il a décidé de faire en nous proposant cette pièce dans laquelle on sent toute sa force lorsqu’il est sur scène, dans ses mots, dans ses gestes, debout malgré tout, malgré les difficultés dû à la santé !

Demain (mardi 3 décembre) la salle devrait être pleine … et non pas, lorsqu’il nous quittera, autour de sa tombe !

J’espère que vous serez nombreux à vous y rendre !

Peut-être y serais-je à nouveau car ce n’est pas qu’une pièce, c’est un moment avec lui, entre tristesse, colère et rire, à partager avec lui !

Bravo à Sophia Hadi Lahlou, Mariakenzi Lahlou et Reda Zniber.

Bravo Nabyl !

Par Christel Schouweiler

Article19.ma