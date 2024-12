France – Maroc – Le Crédit Agricole du Maroc et l’Agence Française de Développement renforcent leur partenariat pour l’investissement et l’innovation au service d’une agriculture durable

Suite à la signature en avril 2024 au Salon International de l’agriculture au Maroc de deux conventions de crédit (70 M€) entre l’Agence Française de Développement et le Crédit Agricole du Maroc (CAM) en faveur de l’agriculture durable et résiliente, les deux institutions renforcent leur partenariat à travers le financement d’un programme d’assistance technique pour un montant total de 2,1 millions d’Euros destiné à accompagner les agriculteurs éligibles au financement du CAM.

Le lancement de ce nouveau programme s’est déroulé le 29 novembre 2024 en présence de M. Fikrat, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, de son Excellence M. Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et de Mme Quiterie Pincent, Directrice de la représentation de l’Agence française de Développement à Rabat.

Centré sur l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation ainsi que sur l’amélioration de la gestion des risques climatiques, sociaux et environnementaux par le CAM, ce programme d’assistance technique permet également de promouvoir et d’inciter financièrement des projets innovants, s’inscrivant dans le programme Istidama porté par le CAM (économies d’énergie et production d’énergies renouvelables, développement de l’agriculture biologique et valorisation des déchets).

Avec ce nouvel appui, l’AFD renforce le partenariat mené depuis plus de 10 ans avec le CAM, pour accompagner les transitions écologique et climatique dans le secteur agricole.

Mohammed Fikrat, Président du Directoire du CAM, précise : « Dans un contexte de changements climatiques, ce partenariat renforcé permettra au Groupe CAM de poursuivre son engagement au service de la résilience de l’agriculture marocaine en accompagnant les opérateurs économiques dans leur transition écologique. »

Quiterie Pincent, Directrice de la représentation de l’AFD au Maroc, souligne : « Avec ce nouveau programme d’appui, qui mobilise pour partie des ressources provenant du Fonds Vert pour le Climat, nous approfondissons un partenariat qui va de l’avant depuis plus de 10 ans, au service de l’adaptation de l’agriculture marocaine au changement climatique ».

A propos du Crédit Agricole du Maroc :

Depuis sa création en 1961, le Crédit Agricole du Maroc est la banque leader du financement de l’agriculture au Maroc. En parallèle de ses activités classiques de banque universelle, elle participe fortement à l’inclusion financière des agriculteurs et au développement socio-économique du monde rural. La stratégie de la banque vise essentiellement à faciliter l’accès des agriculteurs à des formes modernes et innovantes d’exploitation, à développer la bancarisation des agriculteurs et des ruraux grâce à une offre de services financiers adaptés et à accompagner la transition verte des chaînes de valeur alimentaires pour une agriculture plus résiliente face au changement climatique.

N/B : A propos de l’Agence Française de Développement :

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation ; de sa filiale Proparco, dédiée au financement et à l’accompagnement du secteur privé ; et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste et résilient.

C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des solutions partagées dans plus de 150 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français. Notre objectif ? Concilier développement économique et préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 200 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

