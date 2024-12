Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) marque un tournant en lançant sa première mission commerciale agro-industrielle au Maroc, du 2 au 5 décembre 2024.

L’un des événements, le plus ambitieux en Afrique et qui réunira 26 acteurs majeurs de l’agroalimentaire américain, 21 figures de coopératives et 14 décideurs agricoles pour décider d l’avenir du partenariat stratégique maroco-américain.

Article19.ma