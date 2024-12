Climat – Pourquoi le Maroc fait-il face à une vague de chaleur en ce début décembre ?

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), en ce début de l’hiver et au moment où on s’attendait à la pluie et la neige, le Maroc traverse malheureusement une période de chaleur, notamment dans les provinces du centre et du sud.

La vague de chaleur est causée par « la persistance d’un anticyclone des Açores » qui fait converger des masses d’air chaud vers le royaume, explique la DGM.

Effectivement, des températures enregistrées dépassent largement la moyennes saisonnière, engendrant des conditions difficiles pour les agriculteurs et certains secteurs de l’économie nationale.

Toutefois, « une baisse progressive des températures » est attendue dans certaines régions, et ce, à partir de ce dimanche 1er décembre, relève la même source.

+ En 2023, le Maroc a enregistré plus de vingt phénomènes climatiques majeurs +

Face à ce phénomène climatique inattendu, la DGM appelle à la vigilance car les régions du sud devraient continuer à enregistrer une chaleur persistante pendant un certain temps, en raison de modifications progressives des systèmes de pression atmosphérique.

À titre comparatif, la Direction a noté qu’en 2023, le royaume a enregistré plus de vingt phénomènes climatiques majeurs, comme en témoignent les bulletins d’alerte émis tout au long de l’année. Parmi ces manifestations extrêmes, elle a rappelé les averses orageuses, les vagues de chaleur et les neiges, accompagnées de vents puissants.

La Direction rappelle en outre qu’en dépit d’un climat général de sécheresse, certaines régions du Haut-Atlas et de l’Anti-Atlas ont connu des chutes de neige exceptionnelles en février 2023, avec des accumulations atteignant jusqu’à deux mètres.

Article19.ma