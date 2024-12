Le Festival international du film de Marrakech a rendu, samedi soir, un vibrant hommage à Sean Penn, figure emblématique du cinéma américain et réalisateur engagé. La cérémonie, qui s’est tenue au Palais des Congrès de Marrakech, a réuni des personnalités de divers horizons venues saluer l’extraordinaire parcours d’un homme du cinéma, dont l’œuvre oscille entre l’audace et engagement humanitaire.

Dans sa présentation de Sean Penn, l’actrice italienne Valeria Golino et ami du cinéaste, a salué un “humaniste toujours préoccupé par les combats des plus vulnérables.” Revenant sur leurs collaborations, elle a décrit Sean Penn comme un cinéaste brûlant d’authenticité, révélant l’intimité des figures anti-héroïques avec une humanité désarmante.

+ Into the Wild est “l’un des rares films capables de changer toute une vie.”

Sean Penn est considéré comme “l’actrice des artistes les plus doués de sa génération. » Il su su incarner avec une certaine authenticité des personnages complexes et tourmentés, marquant à jamais le cinéma américain. Révélé dans Colors de Dennis Hopper et Outrages de Brian De Palma, il a ensuite offert des performances remarquables dans La Ligne rouge de Terrence Malick ou encore 21 grammes d’Alejandro González Iñárritu, qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur.

Pour rappel, Sean Penn a décroché haut la main le prix d’interprétation masculine aux trois plus grands festivals de cinéma – Cannes, Venise et Berlin – une distinction partagée seulement avec Jack Lemmon.

Par ailleurs, il ne s’est pas contenté d’être un simple acteur mais il s’est lancé dans l’aventure : de la réalisation avec des films comme + The Indian Runner + ou le film culte + Into the Wild+ , chef-d’œuvre salué par son amie l’actrice, réalisatrice et scénariste italienne Valeria Golino.

Selon Valeria Golino l’œuvre de Sean Penn + Into the Wild + est “l’un des rares films capables de changer toute une vie.”

Article19.ma