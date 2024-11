Énergie – Maroc : Une hausse du prix des carburants à la pompe attendue ce dimanche (Média)

Une mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les consommateurs en général. Le prix du gasoil connaîtra à partir du 1er décembre 2024 « une hausse de 20 centimes par litre, tandis que celui de l’essence augmentera de 10 centimes par litre », selon la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc, citée par le site Le360.ma.

Ce samedi, les prix moyens sont de 11,27 dirhams le litre de gazole et 13,07 dirhams pour l’essence sans plomb. Il est à noter qu’à cause des coûts de transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

+ Marges brutes substantielles +

Selon le Conseil de la concurrence, au cours du deuxième trimestre 2024, le marché a été marqué par des tendances baissières des cotations à l’international, des coûts d’achat et des prix de cession (et indirectement des prix de vente) pour les deux types de carburant précités, avec des niveaux de variation distincts. «Les opérateurs ont répercuté la quasi-totalité des baisses de coûts d’achat sur leurs prix de cession appliqués au niveau national», a fait savoir le Conseil.

Et d’ajouter qu’en ce qui concerne les « marges brutes », il expliqué que les opérateurs au Maroc ont réalisé au cours du deuxième trimestre 2024 des marges brutes de près de 1,21 dirham/litre pour le gazole et 1,79 dirham/litre pour l’essence sans plomb.

Article19.ma