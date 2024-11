Vidéo / Affaire Boualem Sansal – La députée européenne Marion Maréchal : « Le régime algérien se comporte comme un État voyou… »

Le mercredi 27 novembre n’était pas un jour comme les autres. Et pour cause: le Parlement européen a mis de côté ses divergences internes et a condamné à l’unanimité l’arrestation arbitraire de l’écrivain et intellectuel franco-algérien Boualem Sansal, pour ses idées et ses prises de position politiques qui dérangent le régime algérien.

La députée européenne Marion Maréchal (la petite fille de Jean-Marie) n’a pas mâché ses mots en fustigeant la répression politique en Algérie.

Lors de son intervention, qui est devenue virale, Marion Maréchal a décrit les décisions et les agissements des dirigeants algériens comme ceux d’un « État voyou ». Une expression qui fait allusion aux flagrantes violations des droits de l’homme et de la liberté d’expression en Corée du Nord et en Iran.

En s’adressant à ses collègues, elle a demandé au Parlement européen d’agir en faisant pression sur Alger afin de « libérer immédiatement » l’écrivain septuagénaire Boualem Sansal.

Article19.ma