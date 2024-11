Diplomatie – Inauguration de l’Ambassade de la République de Madagascar à Rabat

Événement. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a procédé, mercredi, avec son homologue malagasy, Mme Rafaravavitafika Rasata, à l’inauguration de l’Ambassade de la République de Madagascar à Rabat.

Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, M. Bourita a souligné que l’inauguration de cette Ambassade intervient alors que les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a relevé également que l’ouverture de cette représentation diplomatique constitue une étape importante et donnera un nouvel élan aux relations historiques et privilégiées entre le Maroc et Madagascar.

Pour sa part, Mme Rasata a souligné que cette Ambassade permettra d’entamer une nouvelle étape dans les relations bilatérales et offrira à Madagascar l’opportunité de bénéficier de l’expérience marocaine dans plusieurs domaines.

La cérémonie d’inauguration de l’Ambassade de Madagascar s’est déroulée en présence de membres du corps diplomatique africain accrédité à Rabat, ainsi que des membres de la communauté malgache établie au Maroc.

L’Ambassade de Madagascar est la 42e représentation diplomatique africaine dans le Royaume, ce qui porte à 116 le nombre d’Ambassades résidentes à Rabat, en plus des 55 Organisations régionales et internationales, confortant davantage la stature de Rabat comme capitale diplomatique internationale et africaine. (MAP)

