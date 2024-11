Protestation – Maroc : Appel pour un large soutien au mouvement de lutte contre « la privatisation de l’eau des oasis », notamment à Figuig

Dans le cadre du soutien et de la solidarité à la lutte que les habitants de l’oasis de Figuig mènent depuis plus d’un an contre « la privatisation de la distribution de l’eau potable » et sa transformation en marchandise au profit du capitalisme sauvage, la ‘Coalition nationale de soutien au Hirak de Figuig’ a rendu public un communiqué, ce mardi, dont voici des extraits :

– – « La Coalition, composée d’organisations politiques, syndicales, de défense des droits de l’homme, de femmes, de jeunes et d’associations, a organisé une caravane de solidarité sous le slogan « Résistance, unité et solidarité pour les droits et la dignité » du 14 au 17 novembre 2024.

– – La Coalition Nationale de Soutien au Hirak de Figuig soutient la population de l’oasis dans sa lutte permanente pour la protection de ses ressources et l’arrêt de la privatisation de la gestion de la distribution de l’eau potable au profit de la Société Régionale Multiservices, ainsi que de la distribution de l’électricité, de l’assainissement liquide, de l’épuration des eaux usées et de l’éclairage public et considère les points suivants : ­

– – Elle appuie la demande du Hirak de Figuig de ne pas compromettre la gestion collective et solidaire de l’eau par la population oasienne, qui est liée à la spécificité de l’oasis et aux modes d’utilisation de l’eau potable et de l’eau d’irrigation de l’agriculture de subsistance. ­

– – « Le Hirak considère la privatisation de l’eau de Figuig comme un coup porté à la démocratie participative locale, une violation arbitraire de la volonté de la population, une violation de leurs droits de propriété, un mépris de leur riche histoire dans la gestion de l’eau, et une négation de leur apport dans la construction des canaux de distribution de l’eau et d’assainissement de l’oasis grâce à leur travail et leur investissement.

– – Le Hirak exprime avec force sa position par le slogan « L’eau n’est pas une marchandise ». ­

– – La coalition met en garde contre la gravité des conséquences de la privatisation de l’eau dans l’oasis de Figuig, notamment la destruction de la cohésion sociale oasienne et la désintégration d’une culture et d’une identité séculaires, en parfaite harmonie avec la nature et l’environnement. ­

– – L’État doit assumer ses responsabilités à tous les niveaux pour préserver le patrimoine naturel riche et historique de l’oasis et œuvrer à sa sauvegarde au lieu de le céder au secteur privé qui ne cherche qu’à accumuler des profits. ­

– – La coalition lance un appel à toutes les forces militantes de notre pays pour qu’elles se joignent à la coalition nationale afin de former un front uni pour faire pression et soutenir le mouvement populaire de Figuig et pour s’opposer collectivement à l’érosion des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la population. ­

– – La coalition insiste sur la nécessité d’unir les initiatives au niveau national pour défendre les revendications légitimes de la population, en particulier celles liées à la gestion de l’eau en tant que service public, à la fourniture de services sociaux et à la mise en place de mécanismes de coordination, en particulier le mouvement en cours dans la région de l’Oriental. »

Article19.ma