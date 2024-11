Le dramaturge, acteur et réalisateur marocain, Nabyl Lahlou présentera les 2 et 3 décembre 2024 sa pièce de théâtre « Nabyl Lahlou raconte Nabyl Lahlou » au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Pour rappel, les pièces de Nabyl Lahlou se caractérisent par un style iconoclaste et une approche critique envers la société et le pouvoir.

Ses œuvres, telles que « Ophélie n’est pas morte » et « Le procès de Socrate » entre autres, se caractérisent par une intensité dramatique et une dimension provocatrice qui invitent le public à réfléchir et à remettre en question les normes sociales. Il est souvent comparé aux dramaturges du théâtre de l’absurde, comme Beckett et Ionesco, mais avec une touche marocaine propre.

Article19.ma