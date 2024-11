Partenariat – Royal Air Maroc et la compagnie brésilienne « GOL Linhas Aéreas » concluent un accord de partage de codes

Grâce à ce partenariat, les clients des deux compagnies aériennes bénéficient désormais d’un large réseau de destinations, de plusieurs avantages et d’une meilleure expérience client.

Royal Air Maroc et GOL Linhas Aéreas, principale compagnie aérienne brésilienne, ont signé récemment un accord de partage de codes qui bénéficiera aux clients de GOL et de la compagnie nationale marocaine sur les vols internationaux entre São Paulo et Casablanca (CMN).

L’accord couvre également les liaisons à l’intérieur du Maroc, de Casablanca vers Marrakech, Agadir, Tanger, Fès, Oujda, Nador, Ouarzazate, Laâyoune, Errachidia et Dakhla. Les clients de Royal Air Maroc bénéficieront, par ailleurs, du large réseau de destinations de GOL au Brésil comme Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre et d’autres.

L’accord permettra à GOL de commercialiser des vols en interline vers plus de 20 destinations en Afrique couvertes par le réseau de Royal Air Maroc.

