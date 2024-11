IPO – Le groupe CMGP annonce son introduction en bourse à Casablanca Stock Exchange

Le groupe CMGP, leader marocain dans les solutions agricoles et d’irrigation, a annoncé vendredi son introduction à la Bourse de Casablanca. Cette opération vise à financer son expansion en Afrique et à renforcer ses projets de développement durable dans le secteur agricole.

À noter que la période de souscription est : du 2 au 6 décembre 2024. Le prix de l’action a été fixé à 200 DH.

Né de la fusion de CMGP et de Comptoir Agricole du Souss, le groupe propose des solutions variées, allant de l’irrigation de précision aux installations solaires. Ce financement par IPO permettra à CMGP de consolider sa position sur les marchés africains.

+ Fiche technique en bref +

CMGP Group: expert de l’agriculture, du solaire et de l’infrastructure de l’eau

Le groupe CMGP est un acteur majeur de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

CMGP Group, à travers sa filiale CMGP SA (créée en 1995) est spécialisée dans la fourniture de solutions d’agroéquipement, dont notamment :

§ La distribution de matériel d’agroéquipement : systèmes d’irrigation, pompage (des pompes au stations de pompage), traitement de l’eau pour les agriculteurs, grossistes revendeurs et grands comptes.

§ La réalisation de projets clé en main dans les domaines de l’irrigation, de l’énergie solaire et du traitement des eaux pour le secteur privé et l’infrastructure hydro-agricole (grands ouvrages d’art d’adduction et de retenue d’eau) pour les clients publics en amont des parcelles.

– CMGP SA bénéficie d’un portefeuille large et varié de produits d’agroéquipement grâce à ses divers partenariats stratégiques noués avec les principaux fabricants internationaux.

– CMGP Group, à travers sa filiale CAS SA (créée en 1967 et acquise en 2021), est un acteur majeur de la distribution d’agrofournitures au Maroc. Il offre une gamme complète, dont notamment :

§ La protection des plantes : des produits phytosanitaires tels que les insecticides, les herbicides, les fongicides, les nématicides, et autres produits de spécialités et génériques ; ainsi que des produits de protection biologique

§ La nutrition des plantes : des engrais, des engrais solubles, des compléments nutritionnels et des biofertilisants.

§ Et une gamme de semences, de substrats (tourbes et pains de coco), de filets et films plastiques.

Bénéficiant d’une connaissance solide des marchés dans lesquels il opère et d’une bonne maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, CMGP Group propose une vaste gamme de produits et de services couvrant l’ensemble des besoins de ses clients. Cette offre repose principalement sur l’expertise de ses équipes, des partenariats stratégiques avec des fournisseurs internationaux de renom ainsi qu’un vaste réseau de distribution couvrant le Maroc et l’Afrique de l’Ouest.

Le groupe exploite actuellement 6 unités industrielles et dispose d’un réseau d’agences commerciales et de centres de distribution (dépôts logistiques), assurant une couverture des besoins de sa clientèle dans plus de 10 pays en Afrique, à travers une présence directe au Maroc, au Sénégal, en Côte d’ivoire, en Mauritanie et au Ghana et à travers l’export au Niger, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Gambie, Libye et Guinée Conakry.

A fin 2023, CMGP Group compte 1 068 collaborateurs.

A noter que le Groupe compte actuellement 16 agences commerciales pour la réalisation des ventes, comprenant chacune un centre de distribution (dépôt logistique) ainsi que 8 autres centres de distribution dédiés uniquement au stockage.

Article19.ma