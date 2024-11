Terrorisme – Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à “Daech” dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes entre le Maroc et l’Espagne (BCIJ)

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et le Commissariat général des renseignements de la Police espagnole ont procédé, vendredi, au démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation “Daech” au Sahel, constituée de 9 membres, dont 3 s’activaient à Tétouan et F’nideq et 6 autres à Madrid, Ibiza et Sebta.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause, dans le cadre de cette opération sécuritaire conjointe et simultanée entre les services sécuritaires marocains et espagnols, ont permis la saisie d’armes blanches et de matériel informatique, qui seront soumis à l’expertise numérique nécessaire, indique un communiqué du BCIJ.

Article19.ma