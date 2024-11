Vidéo / Maroc – Chine – Le prince héritier Moulay El Hassan reçoit le président Xi Jing Ping à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a reçu, jeudi soir à Casablanca, le Président de la République Populaire de Chine, SEM. Xi Jinping, qui effectue une courte visite au Royaume.

A sa descente d’avion à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, le Chef de l’Etat chinois a ainsi été accueilli par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Par la suite, SEM. Xi Jinping a été salué par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Héritier et le Président chinois ont, ensuite, été salués par le Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, M. Mohamed Mhidia, le Président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, M. Abdellatif Maâzouz, le gouverneur de la Province de Nouaceur, M. Jalal Benhayoun, le Président du Conseil provincial de Nouaceur, M. Mohammed Salmani et le Président de la Commune de Nouaceur. M. Abdelaziz Radi.

SAR le Prince Héritier et SEM. Xi Jinping ont également été salués par M. Li Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc, M. Zhou Zhicheng, ministre conseiller à l’ambassade de Chine, M. Xia Kelin, Attaché militaire près l’ambassade de Chine, et M. Zheng Wei, Conseiller économique et commercial à l’ambassade de Chine.

A l’entrée du salon d’honneur de l’aéroport, le Chef de l’Etat chinois, qui est accompagné d’une délégation composée notamment de M. Cai Qi, membre du comité permanent du bureau politique et directeur général du comité central du Parti Communiste Chinois (PCC), M. Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du PCC et directeur du bureau de la commission centrale des Affaires étrangères, et de Mme Hua Chunying, Vice-ministre des affaires étrangères, a été convié à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

Après une brève pause au salon d’honneur, le cortège officiel s’est dirigé vers le lieu de résidence du Président chinois dans la capitale économique du Royaume.

Cette visite illustre la profondeur des relations d’amitié, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples marocain et chinois, à la faveur de la volonté commune des Chefs d’Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et SEM. Xi Jinping, d’aller de l’avant pour la consolidation du partenariat stratégique sino-marocain scellé à l’occasion de la dernière visite du Souverain en Chine, en mai 2016.

Article19.ma