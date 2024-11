Maroc : Vers une digitalisation de la procédure d’obtention de passport en 2025

Une promesse du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Et pour cause, à partir de 2025, les citoyens marocains auront la possibilité de remplir « online » les formulaires d’obtention de passport et toute la paperasse qui va avec sans bouger de chez soi ni faire la queue devant les bureaux administratifs.

Cette bonne nouvelle a été annoncée lors de la récente présentation du budget du ministère de l’Intérieur devant une commission du Parlement.

M. Laftit a tenu à souligner que ce projet est dans « sa phase finale » et que grâce à cette nouvelle approche innovante, les citoyens bénéficieront d’un accès simplifié et rapide aux services administratifs.

Selon M. Laftit, cette « transition numérique » s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des services publics. Elle vise non seulement à améliorer l’efficacité des services administratifs, mais aussi à renforcer la transparence et répondre aux attentes du public.

Article19.ma