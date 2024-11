Flash – Xi Jinping attendu à Casablanca pour une courte visite privée

Info de dernière minute. L’avion du président chinois Xi Jinping devrait atterrir, ce jeudi en début de soirée, à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, a-t-on appris de sources concordantes.

Le président chinois sera reçu par

le prince héritier Moulay Hassan, dès sa descente d’avion. Cette visite au Maroc constitue une étape du voyage retour du président chinois chez lui, après avoir assisté au sommet du G20 qui s’est tenu récemment au Brésil et de sa visite officielle au Pérou, précisent les mêmes sources.

Pour rappel, les relations entre Pékin et Rabat sont au beau fixe et depuis 2017, le Maroc est devenu l’un des premiers pays d’Afrique et du monde arabe à rejoindre l’initiative « la Ceinture et la Route » lancée par la Chine.

Article19.ma