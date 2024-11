Vidéo – Le festival international « Visa For Music » ouvre ses portes à Rabat

Un rendez-vous culturel incontournable des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, « Visa For Music » a lancé, ce mercredi au Théâtre Mohammed V de Rabat, sa 11ème édition, avec plus de 1000 professionnels de l’industrie musicale et plus de 500 artistes venus des quatre coins du monde y sont attendus pour cet événement exceptionnel.

Ce festival, véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, propose un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres. Cette organisation permet au public de profiter d’une expérience immersive et de découvrir les diverses composantes du programme, affirment les organisateurs.

Ainsi « Visa For Music » se positionne ainsi comme un pilier pour la promotion des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, tout en créant de nouvelles opportunités pour les professionnels du secteur.

Voici le programme:

PROGRAMME DES CONCERTS

Par jour

Quatre jours, quatre lieux, et plus de 500 artistes pour célébrer la diversité musicale mondiale !

MERCREDI 20 NOVEMBRE

La soirée d’ouverture commencera à partir de 17h00 au Théâtre Mohammed V, le mercredi 20 novembre, avec les discours d’ouverture et la remise des hommages, suivis de trois concerts gratuits ouverts à tous : Tasuta N-Imal, Ferro Gaita et Valerie Ekoume, trois artistes aux univers singuliers, promettent d’enflammer la scène de Visa For Music avec un mélange explosif de sonorités traditionnelles revisitées et de modernité audacieuse.

Grande nouveauté de cette édition : Les afters au Chellah. Préparez-vous à une nuit vibrante à partir de 23h00 au Chellah avec des artistes de renom comme RJ Kanierra, Omary et Monile ! Ces trois artistes aux styles explosifs vous feront danser jusqu’à 2h du matin pendant l’after-stage de Visa For Music.

JEUDI 21 NOVEMBRE

Théâtre National Mohammed V :

Karyna Gomes – Guinea-Bissau 18h15 – 19h00

AICHA TRAORE – Côte d’Ivoire 19h30 – 20h15

Enzo Favata – The Crossing – Italie 20h45 – 21h30

Cinéma Renaissance

SYNA AWEL – France / Algérie 18h30 – 19h15

TOTO ST – Angola 19h45 – 20h30

ASSIA BRASS BAN (Benin) 21h00 – 21h45

SAHAD – Sénégal 22h15 – 23h00

Salle Bahnini

The TWO – Suisse 18h45 – 19h30

O C’EST NOUS – France / Madagascar 20h00 – 20h45

NOON – UAE 21h15 – 22h00

TIPIK Seychelles – Seychelles 22h30 – 23h15

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Théâtre National Mohammed V

Guitar Kanun Duet – Autriche – Grèce 17h00 – 17h45

Sarah & Ismail – Maroc 18h15 – 19h00

Ouled El Bled – France / Maroc 19h30 – 20h15

HELSINKI-COTONOU ENSEMBLE – Finlande / Bénin 20h45 – 21h30

Julien Belbachir – Australie / Maroc 22h00 – 22h45

Cinéma Renaissance

Odamz Sirleaf, JD Donzo, Star Haiti,– Liberia 17h30 – 18h15

SONIA NOOR – Maroc 18h30 – 19h15

DIDIER AWADI – Sénégal 19h45 – 20h30

Benny Adams – Maroc – Canada 21H00 – 21h45

Tchubi – Maroc 22h15 – 23h00

Salle Bahnini

La Cendejas – Espagne 18h45 – 19h30

Swing Original Monks – Ecuador 20h00 – 20h45

AYOM – Espagne – Portugal 21h15 – 22h00

Riccie Oriach – Rep Dominicaine 22H30 – 23h15

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Théâtre National Mohammed V

Suonno d’Ajere – Italie 17h00 – 17h45

ARKAI – USA 18H15 – 19h00

Albaitil Ashwai – Jordanie 19h30 – 20h15

MONEKA Arabic Jazz – Canada / Irak 20h45 – 21h30

URBAN FOLKLORE – Maroc 22h00 – 22h45

Cinéma Renaissance

Loyik Afana – Cameroun 17h30 – 18h15

Jeanne Côté – Canada, Kawtar Sadik – Maroc 18h30 – 19h15

Dareen – Egypte 19h45 – 20h30

Bab El West – France – Maroc 21h00 – 21h45

ZAR ELECTERIK – France / Maroc 22h15 – 23h00

Salle Bahnini

Bia Ferreira – Brésil 18h45 – 19h30

XIIDO – Corée du Sud 20h00 – 20h45

CARMEN Y MARIA – Espagne 21h15 – 22h00

Rita L’Oujdia – Maroc 22h30 – 23h15

Les Afters au Chellah

Grande nouveauté de la 11ème édition

MERCREDI 22 NOVEMBRE

RJ Kanierra – Congo DR 11h00 – 11h45

Omary – Morocco 00h00 – 00h45

Monile – Morocco / Spain 01h00 – 01h45

JEUDI 21 NOVEMBRE

TRANSE GNAWA EXPRESS – France / Maroc 23h00 – 23h45

Kymyan Law – Autriche / Congo (RDC) 00h00 – 00h45

DJ Smemo – Maroc 01h00 – 01h45

VENDREDI 22 NOVEMBRE

BENBOO – Tunisie 23h00 – 23h45

Maria Malasangre – Brésil 00H00 – 00h45

D33PSOUL – Maroc 01h00 – 01h45

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Verlatour – France 23h00 – 23h45

DJ Channel – Sénégal 00h00 – 00h45

DJ Zurückbleiben bitte – Australia – Germany 01h00 – 01h45

Le Forum :

Le noyau de la rencontre entre artistes et professionnels de l’industrie musicale

Expostand, ateliers, conférences, masterclass et side events :

EXPOSTAND

Cette année, l’ExpoStand, le salon professionnel de Visa for Music vous ouvrira ses portes du Jeudi 21 au Samedi 23 Novembre de 10h à 17h aux 1er et 2ème étage du Théatre Mohammed V. Nous accueillons plus de 50 exposants, venus présenter l’industrie musicale de leur pays, leur festival, leur société de production, ou encore leur label. Tout au long de la journée, plusieurs animations sont prévues.

WORKSHOPS

Les workshops se dérouleront selon le programme ci-dessous :

Jeudi 21 Novembre Institut Français du Maroc (Salle Gérard Philippe) De la scène locale aux festivals internationaux : Accéder aux opportunités mondiales pour les artistes émergents 10h à 12h00 Hiba Lab (Fondation Hiba) / Scènes VFM Renforcement de capacités autour des métiers techniques de la musique 10h00 à 13h00 Renforcement de capacités autour des métiers techniques de la musique 15h00 à 17h00 Vendredi 22 Novembre Institut Français de Rabat (Fab Lab) Initiation à la musique interactive et à la création de musique destinée aux jeux vidéo 10h à 13h Hiba Lab (Fondation Hiba) / Scènes VFM Renforcement de capacités autour des métiers techniques de la musique 10h à 13h00 Renforcement de capacités autour des métiers techniques de la musique 15h à 17h00 Samedi 23 Novembre Institut Français de Rabat (Fab Lab) Initiation à la musique interactive et à la création de musique destinée aux jeux vidéo 10h à 13h00 Onomo Terminus (Salle Chellah) Programme d’Incubation d’entreprises dans les Industries Culturelles et Créatives (PIICC) : “Optimiser votre demande de financement auprès de l’Union Européenne : stratégies et bonnes pratiques” 10h à 12h00 Programme d’Incubation d’entreprises dans les Industries Culturelles et Créatives (PIICC) : “Optimiser votre demande de financement auprès de l’Union Européenne : stratégies et bonnes pratiques” 13h00 à15h30 Institut Goethe (Salle de Répétition) Initiation à l’univers du DJing 10h à 13h00

CONFÉRENCES

Les conférences se dérouleront selon le programme ci-dessous :

Jeudi 21 Novembre Auditorium Musée Mohammed VI ‘’L’accès à la culture dans le domaine de la musique : Développement des capacités dans le domaine de la musique et nouveaux métiers’’ 10h00 – 11h30 “Valorisation des instruments de musique traditionnels africains : Patrimoine, enjeux de création et de développement socio-économiques” 12h00 – 13h30 Vendredi 22 Novembre Auditorium Musée Mohammed VI “ Festivals de la musique en Afrique et la région MENA : Attractivité des territoires et impact socio-économique” 10h00 – 11h30 “Inclusion et diversité dans l’industrie musicale : Rôle central des femmes dans l’autonomisation et le développement communautaire“ 12h00 – 13h30 Samedi 23 Novembre Musée Mohammed VI “Exploration de l’industrie musicale méditerranéenne, du commerce de la musique, et de la diversité des talents dans la région » 10h00 – 11h30 Mobilité intra-Africaine des artistes et des professionnels de la musique : Etat des lieux, pratiques et solutions 12h00 – 13h30



MASTERCLASSES



Les masterclasses se dérouleront selon le programme ci-dessous :

Jeudi 21 Novembre Musée Mohammed VI (Auditorium) Spotify pour les artistes : Découverte d’un parcours 14h30 à 16h00 Institut Français du Maroc (Salle Gérard Philippe)

