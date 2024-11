Sondage – Au Maroc, 60% des familles s’inquiètent pour leurs enfants du contenu à « caractère sexuel » sur les réseaux sociaux (CESE)

Vigilance. Dans le cadre de l’élaboration de son avis sur l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants, le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a lancé une consultation citoyenne qui vient de révéler « la représentation relativement négative » des familles marocaines à l’égard des réseaux sociaux consultés par leurs enfants.

À noter que le CESE, sous la Direction de M. Reda Chami, a lancé, du 19 janvier au 15 mars 2024, une consultation citoyenne à travers sa plateforme « ouchariko.ma », afin de recueillir les opinions et les propositions des citoyennes et des citoyens marocains.

« Les résultats révèlent une perception relativement négative des participants quant à l’impact de ces plateformes sur les enfants, en particulier pour ceux de moins de 12 ans. Environ 58 % des participants estiment que les réseaux sociaux peuvent avoir des effets néfastes sur les jeunes enfants », précise le CESE dans un rapport rendu public et dont Article19.ma a obtenu une copie, ce mercredi.

+ L’importance d’intégrer l’éducation numérique dans les programmes scolaires +

Par ailleurs, 87 % des parents déclarent « surveiller l’utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants », que ce soit en limitant le temps de connexion ou en supervisant directement les écrans de leurs appareils, souligne la même source.

Et de préciser : « Plus de 60 % des répondants affirment avoir entendu parler d’au moins un cas d’abus physique ou psychologique lié à l’exposition des enfants à des contenus à caractère sexuel, pornographique ou incitant à la haine et à la violence ».

Toutefois, 88 % des participants soulignent l’importance d’intégrer l’éducation numérique dans les programmes scolaires afin de sensibiliser les enfants et de réduire les risques associés à l’utilisation des réseaux sociaux à long terme, ajoute la même source.

Rappelons que l’âge de 50% des personnes interrogées ne dépasse pas 35 ans, tandis que 33% ont entre 18 et 24 ans. Alors que le pourcentage de la tranche d’âge 44-35 ans est supérieur à 21%, et également supérieur à 21% pour la tranche d’âge 45-59 ans, et ce nombre ne dépasse pas 7% pour les plus de 60 ans.

La majorité des participants étaient des diplômés universitaires 94 %, près de la moitié d’entre eux étaient diplômés 41 %, tandis que les étudiants constituaient plus du tiers 35 %. Neuf sur dix sont originaires des centres urbains (92%), dont la moitié, soit 50,59%, des régions de Rabat-Salé-Kénitra 32,65% et Casablanca-Settat 18%.

Plus de la moitié des participants ont au moins un enfant de moins de 18 ans et 47,65 % d’entre eux possèdent un smartphone qu’ils ont obtenu après l’âge de 12 ans. En outre, 36,91% ont déclaré que « leurs enfants étaient actifs sur les réseaux sociaux », relève le CESE.

Article19.ma