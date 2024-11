Insolite – Est-ce que Akhannouch a autorisé l’ADA à dépenser 659 millions de centimes pour « une campagne publicitaire » en temps de crise ?

Incroyable mais semble-t-il vrai. Et pour cause, face à la crise que traverse le secteur agricole et les habitants de la campagne en général à cause de la vague sécheresses de ces dernières années et qui a épuisé les champs, sans oublier la flambée des coûts de production, l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a jugé opportun d’allouer un budget de 659 millions de centimes à « une campagne publicitaire » s’étalant sur 18 mois pour promouvoir le « Generation Green », selon le site d’info Hashtag.ma.

Pour rappel, l’ADA est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Toutefois, elle est placée sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et indirectement du Chef de gouvernement.

Depuis sa création en 2009, l’ADA joue « un rôle fondamental, dans la concrétisation des ambitions stratégiques tracées pour le secteur agricole dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green » à l’horizon 2030, qui vient en continuité du « Plan Maroc Vert », lit-on sur son site officiel.

À noter que la campagne publicitaire en vue, vise à produire des articles dans les journaux, à diffuser des publicités à la télévision et à la radio et d’attirer l’attention des réseaux sociaux, souligne la même source. En bref, un battage médiatique en bonne et due forme.

« Une démarche que les professionnels du secteur considèrent comme un grossier gaspillage d’argent public », ajoute la même source, en soulignant « que cette campagne médias n’est tout simplement qu’une tentative désespérée d’embellir l’image de l’ADA au détriment de la souffrance réelle des paysans ».

Un point de vue qui risque de fâcher les décideurs sans nul doute?

